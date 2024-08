Les organismes d'application de la loi au niveau fédéral documentent de nombreux cas d'incidents violents liés au couteau dans les gares.

Au cours des six premiers mois de 2024, la plupart des incidents liés aux couteaux signalés par la police fédérale allemande n'ont pas eu lieu dans les grandes gares ferroviaires comme Berlin, Francfort ou Hambourg, mais plutôt à Düsseldorf et Dortmund. Ces chiffres ont suscité des discussions sur le durcissement des lois sur les couteaux.

Jusqu'à présent en 2024, la police fédérale a enregistré 373 infractions liées aux couteaux dans les gares ferroviaires allemandes. Par rapport à 2023, où un total de 639 tels incidents ont été signalés, il y a une baisse. Selon les chiffres de la police fédérale communiqués à l'agence de presse allemande, les "infractions liées aux couteaux" comprennent les cas où un couteau était porté ou utilisé. Leurs chiffres peuvent encore être ajustés.

Outre ces incidents dans les gares, il y a eu 7 infractions liées aux couteaux dans de petits arrêts ou "arrêts" non classés comme gares ferroviaires au cours des six premiers mois de l'année. C'était également le cas en 2023, avec 11 tels incidents. Intéressamment, ces infractions étaient plus courantes sur les voies ferrées, où la police fédérale a enregistré 84 incidents liés aux couteaux entre janvier et juin, comparé à 196 pour l'ensemble de l'année précédente.

Dortmund et Düsseldorf (avec 33 infractions chacune) ont eu le plus grand nombre d'infractions liées aux couteaux en 2023, suivies de Francfort-sur-le-Main (29). Cependant, au cours des six premiers mois de 2024, Hambourg (21), Hanovre (19) et Cologne (15) ont enregistré le plus grand nombre d'incidents. Malgré cela, les grandes gares ferroviaires ne semblent pas être le seul facteur déterminant, car le seul volume de passagers ne semble pas être le facteur décisif. Selon Deutsche Bahn, la gare la plus fréquemment utilisée en Allemagne est la gare centrale de Hollande, avec environ 550 000 voyageurs et visiteurs par jour, suivie de près par la gare centrale de Francfort avec environ 500 000.

"Partie d'un système ouvert"

La sécurité des gares ferroviaires et S-Bahn de Deutsche Bahn relève de la responsabilité à la fois de la compagnie ferroviaire et de la police fédérale. Pour les U-Bahn et les bus, les exploitants et la police respective des États sont responsables. Comme l'a expliqué un porte-parole de la compagnie ferroviaire, "nos gares ferroviaires font partie d'un système ouvert". Les conflits qui se produisent dans les lieux publics, les parcs, les installations publiques et les rues de toute l'Allemagne se jouent également dans la gare et ses environs. Environ 20 millions de voyageurs et de visiteurs utilisent les environ 5 400 gares ferroviaires chaque jour.

En réponse à l'augmentation des attaques à l'arme blanche, la ministre fédérale de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, prévoit de renforcer les lois sur les couteaux. Elle a annoncé dans "Bild am Sonntag" qu'elle comptait "restreindre davantage le port de couteaux dans l'espace public". Cela signifierait autoriser les couteaux avec une lame d'une longueur maximale de six centimètres, contre douze actuellement, dans l'espace public. Il y aura également un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux.

Andreas Roßkopf de la police syndicale a déclaré à "Bild" que les interdictions de couteaux dans les gares ferroviaires étaient une bonne idée, mais que des changements législatifs étaient nécessaires pour que la police fédérale puisse les faire respecter. Les contrôles aléatoires ne sont actuellement pas possibles.

L'été dernier, la conférence des ministres de l'Intérieur a confié à Faeser la tâche d'examiner une réglementation nationale pour les interdictions d'armes dans les trains et les gares ferroviaires, et "le cas échéant, d'influencer une modification correspondante des conditions de transport de Deutsche Bahn, en particulier en ce qui concerne les couteaux". Cependant, les conditions de transport actuelles de la compagnie ferroviaire interdisent déjà les objets et substances qui peuvent perturber, blesser les passagers ou endommager le véhicule.

