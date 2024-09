Les organismes d'analyse financière émettent des alertes concernant une aide financière personnalisée pour Volkswagen

Les principales institutions de recherche économique du pays ont mis en garde contre les interventions spéciales pour VW et le secteur automobile allemand dans son ensemble. Selon Stefan Kooths du Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), la solution ne peut être "de sauver des entreprises spécifiques ou même des secteurs entiers grâce à de nouveaux paquets d'aide ou de subventions", comme il l'a déclaré à Berlin jeudi. Dans la même veine, Oliver Holtemoeller du Leibniz Institute for Economic Research Halle (IWH) a proposé de laisser se produire la transformation naturelle.

Les propositions de solutions comme un incitatif à la casse sont "financièrement irresponsables", a déclaré Kooths. "Cela signifierait se débarrasser de biens existants pour les remplacer", a-t-il argumenté. Au lieu de cela, il y a un besoin d'améliorations politiques globales.

Les experts ont désapprouvé l'aide aux entreprises ou aux emplacements individuels en général. "Il y a toujours un risque que les entreprises Receiving the most attention sortent gagnantes", a mis en garde Holtemoeller. "Le reste supportera la charge via des impôts plus élevés, qui deviendront finalement nécessaires."

Il a également mis en évidence le marché du travail globalement "sain". Le véritable défi pour les entreprises allemandes est le manque de travailleurs qualifiés, a déclaré Holtemoeller. "La transformation implique que les conditions d'emploi changeront", a ajouté Kooths. Les licenciements massifs en raison de fermetures d'usines sont regrettables, mais le gouvernement doit soutenir les personnes concernées, "mais pas principalement les actionnaires" de l'entreprise.

En particulier, l'industrie automobile allemande et son représentant clé dans le pays, Volkswagen, sont confrontés à des difficultés. Les ventes en baisse, en particulier pour les véhicules électriques, et les coûts d'investissement élevés pour le développement de véhicules électriques posent des défis pour le secteur. Chez VW, des licenciements et des fermetures d'usines sont envisagés.

Les experts ont recommandé de s'opposer aux interventions spéciales en raison du risque de favoritisme envers certaines entreprises ou emplacements, en préconisant plutôt une transformation naturelle ou une mutation structurelle. Cette mutation structurelle implique que les conditions d'emploi évolueront, et le gouvernement devrait principalement soutenir les individus concernés plutôt que les actionnaires.

Lire aussi: