- Les organismes administratifs fédéraux et connexes visent à préserver le chantier naval Meyer.

Chancelier Olaf Scholz a promis de l'aide pour soutenir le chantier naval Meyer-Werft en difficulté à Papenburg. "Si tout le monde met la main à la pâte – et je suis sûr qu'ils le feront – alors le gouvernement fédéral apportera sa contribution à la solution", a déclaré Scholz lors d'une réunion à Papenburg jeudi. Les détails restent à préciser, car l'approbation du Bundestag et de la Commission européenne est toujours nécessaire. "Néanmoins, le gouvernement fédéral apportera sa contribution à la solution", a affirmé le Chancelier.

Le gouvernement fédéral, la Basse-Saxe et les propriétaires du chantier naval ont été en pourparlers avec les créanciers ces dernières semaines, a noté le Chancelier. "Nous ne laisserons pas Meyer Werft tomber." Le chantier naval est plus qu'une simple entreprise ; c'est un "trésor industriel", et ses difficultés ne viennent pas de la qualité de ses produits. Scholz a également considéré le chantier naval comme crucial pour l'économie maritime allemande, un facteur clé dans l'approbation de l'aide de l'État par la Commission européenne. "Je suis optimiste : Meyer-Werft continuera à Papenburg. Vous avez mon soutien", a insisté le Chancelier. Le ministre de l'Économie Robert Habeck avait précédemment exprimé son optimisme quant à la possibilité de sauver le chantier naval.

Le président du parlement de Basse-Saxe, Stephan Weil, a pris la parole lors de l'assemblée : "La balle n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée", a déclaré Weil, un politique du SPD, lors de la réunion à Papenburg jeudi. Mais des progrès sont réalisés pour la résolution finale. "Nous prévoyons une intervention majeure", a-t-il déclaré en référence à la Basse-Saxe, sans donner de chiffres. Ce serait la plus grande intervention que la Basse-Saxe ait jamais entreprise pour sauver une entreprise. "Nous sommes avec Meyer-Werft à chaque étape du chemin", a insisté le président du parlement. Le plan de sauvetage est solide.

