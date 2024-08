- Les organisations syndicales organisent des manifestations contre la filiale de Lufthansa, Discover.

Les voyageurs voyageant avec la filiale de Lufthansa, Discover Airlines, doivent se préparer à des annulations et retards de vol potentiels dans les jours à venir. Les syndicats, Vereinigung Cockpit (VC) et Ufo, ont annoncé une grève de quatre jours débutant mardi matin et se prolongeant jusqu'à vendredi (30 août). Tous les vols décollant de l'Allemagne seront impactés.

Discover Airlines a déclaré ses efforts pour minimiser l'impact sur les passagers et faire fonctionner autant de vols que possible. Les passagers sont invités à surveiller régulièrement leur situation de vol et à fournir leurs coordonnées dans leur réservation. Pendant cette période de grève de quatre jours, environ 270 vols opérés par Discover Airlines sur des routes courtes, moyennes et longues distances depuis Francfort et Munich sont prévus.

La compagnie aérienne a initialement refusé de divulguer des chiffres précis d'annulations de vols anticipées. Le syndicat Ufo suppose que Lufthansa contrebalancera l'impact de la grève en déplaçant des vols vers d'autres filiales de la compagnie.

Fondée en 2021, Discover Airlines gère 27 avions de Munich et Francfort vers des destinations de loisirs en Europe et au-delà. Environ 1 900 employés travaillent à bord, avec un nombre non spécifié appartenant au syndicat.

La base de ce conflit du travail est un différend avec le syndicat Verdi, qui a fait grève sur les accords collectifs de travail pour les pilotes et les stewards de Discover. Ufo et VC souhaitent à peine s'écarter des accords de Verdi, mais cherchent à créer leurs propres accords collectifs de travail. Ils affirment que Verdi ne possède pas assez d'affiliés dans le secteur aérien et a été désigné comme partenaire de négociation par la direction de Lufthansa.

Les pilotes de VC ont organisé trois grèves cet hiver, tandis que le syndicat des stewards Ufo a également plaidé pour des arrêts de travail pour initier des négociations.

