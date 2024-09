Les organisations internationales, dont les Nations unies, l'Union européenne et la Banque mondiale, plaident en faveur d'un système de gestion collective pour les Palestiniens.

Les organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et la Banque mondiale appuient la participation de l'Autorité palestinienne à la gestion de la bande de Gaza après le conflit. Selon une stratégie de reconstruction publiée, la bande de Gaza et la Cisjordanie devraient être fusionnées politiquement, économiquement et administrativement par la suite. Cependant, Israël ne devrait pas maintenir une présence militaire à long terme dans la région, mais ses problèmes de sécurité doivent être pris en compte.

Le plan de reconstruction manque de détails. Le conflit en cours, déclenché par les attaques islamistes de Hamas contre Israël il y a environ un an, continue sans signe d'arrêt.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël s'oppose à l'implication de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Au lieu de cela, il suggère que les Palestiniens locaux sans liens avec Hamas ou l'Autorité administrent la région après la guerre, tandis qu'Israël conserve une présence de sécurité permanente. Netanyahu ne soutient pas l'idée d'un État palestinien.

La Banque mondiale a estimé en janvier que le conflit de la bande de Gaza avait entraîné des dommages d'une valeur de 18,5 milliards de dollars. Depuis, il y a eu des opérations militaires et des bombardements israéliens importants. Les États du Golfe arabe ont accepté de financer la reconstruction et la gestion d'après-guerre de la bande de Gaza uniquement si l'établissement d'un État palestinien reste possible.

La stratégie de reconstruction manque de plans détaillés pour la division de la région entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Malgré l'opposition de Netanyahu, l'implication de l'Autorité palestinienne dans la gestion de Gaza après le conflit pourrait potentiellement conduire à une utilisation plus efficace de la région dévastée.

