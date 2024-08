Les organisations concentrent à tort leurs efforts de recherche sur les mauvais endroits pour les apprentis.

Les promotions d'emploi en ligne se développent, mais une étude a révélé que les entreprises ne s'alignent pas sur les habitudes numériques des apprentis potentiels et utilisent les mauvaises plateformes. L'étude a également mis en évidence la diminution de l'importance du diplôme d'études secondaires.

Un sondage auprès des 14-25 ans a montré que un quart d'entre eux se plaignent de la rareté des opportunités d'apprentissage en Allemagne. La principale raison de ce fossé entre les entreprises et les apprentis potentiels pourrait être la publicité en ligne insuffisante des postes vacants sur les plateformes de médias sociaux pertinentes. Cette conclusion a été tirée d'une enquête conjointe jeunesse-affaires menée par la Fondation Bertelsmann et l'Institut de l'économie allemande (IW).

Jeunes et entreprises s'accordent à dire que la recherche des ouvertures d'apprentissage se fait principalement en ligne. Ils dépendent tous deux lourdement des offres d'emploi en ligne et des placements via l'Agence fédérale pour l'emploi. Pour l'étude, Iconkids & Youth, pour le compte de la Fondation Bertelsmann, a interrogé plus de 1 700 jeunes âgés de 14 à 25 ans en février et mars. L'IW, quant à lui, a interrogé les responsables du personnel de 895 entreprises entre mars et mai.

Les entreprises ignorent largement TikTok

Il y a des différences dans l'utilisation des médias sociaux. Bien que les jeunes générations soient plus actives sur des plateformes comme YouTube, TikTok et Snapchat, 70 % des entreprises publient leurs offres d'emploi sur Facebook - alors que seuls un quart des jeunes y passent du temps. À l'inverse, 30 % des jeunes utilisent régulièrement TikTok, qui est à peine utilisé par moins de 4 % des entreprises. La seule plateforme qui trouve un écho chez les deux groupes est Instagram.

Les auteurs de l'étude suggèrent que les entreprises devraient adapter leurs stratégies de communication pour s'aligner sur les habitudes numériques des jeunes générations afin d'attirer plus de candidats potentiels. Les méthodes traditionnelles de publicité des postes vacants dans les journaux ou sur les panneaux d'affichage ne doivent pas être négligées, en particulier pour les jeunes ayant un niveau d'éducation inférieur.

Les compétences douces prennent de l'importance

Selon trois quarts des entreprises sondées, les compétences et les attributs des candidats sont de plus en plus importants, tandis que les qualifications formelles le sont de moins en moins. Cette tendance devrait être mise en avant plus efficacement : seulement un peu plus de la moitié des jeunes estiment que leurs compétences personnelles sont importantes. Un tiers même expriment explicitement leur désaccord. "Les jeunes ne doivent pas hésiter à postuler avec des notes moins bonnes, mais doivent plutôt avoir confiance en leurs forces", conseille Clemens Wieland, expert en formation professionnelle à la Fondation Bertelsmann.

La formation est généralement vue d'un bon œil : plus de 80 % des entreprises et des jeunes la considèrent comme une excellente base pour une carrière. 6 sur 10 répondants pensent également qu'il est possible de mener une vie confortable plus tard avec un apprentissage. Cependant, plus de la moitié des entreprises et plus de 60 % des jeunes pensent que la formation duale n'est pas suffisamment valorisée dans la société.

Malgré l'étude montrant un fossé entre les entreprises et les apprentis potentiels dans les promotions d'emploi en ligne, elle suggère également que les entreprises devraient adapter leurs stratégies de communication pour s'aligner sur les habitudes numériques des jeunes générations. Cela pourrait impliquer l'utilisation de plates-formes comme TikTok, où les jeunes passent plus de temps que les entreprises actuellement.

Au vu de l'étude mettant en évidence la diminution de l'importance du diplôme d'études secondaires, les entreprises qui accordent plus d'importance aux compétences douces et aux attributs personnels des candidats pourraient potentiellement attirer plus de candidats intéressés, comme le montrent les résultats selon lesquels moins de la moitié des jeunes estiment que leurs compétences sont importantes.

