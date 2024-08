- Les organisateurs de Rave the Planet: les drapeaux nationaux ne sont pas les bienvenus

Les organisateurs de "Rave the Planet", qui met en vedette le fondateur de Loveparade Dr. Motte, souhaitent éviter de voir des drapeaux nationaux lors de l'événement techno de Berlin ce week-end. Ces drapeaux sont indésirables car ils cherchent à dépasser les "frontières humaines", a déclaré Timm Zeiss, PDG de "Rave The Planet", à Berlin. Bien sûr, certaines limites s'appliquent à ces réglementations.

"Cependant, finalement, les drapeaux qui représentent des valeurs positives dans l'esprit de la culture techno et de la compréhension internationale, comme le drapeau arc-en-ciel, sont les bienvenus lors du défilé", a déclaré Zeiss. Les drapeaux nationaux et tout autre drapeau ou bannière allant à l'encontre de la communauté, de l'égalité ou de la compréhension pacifique sont indésirables.

Les organisateurs ont souligné qu'il s'agit d'une demande, pas d'une interdiction. Ils ne peuvent faire respecter les règles de la maison que sur les camions de musique. La zone de manifestation entre la Porte de Brandebourg et la Colonne de la Victoire est un espace public.

Pour la troisième édition de la manifestation festive samedi, la police a enregistré 300 000 participants. Le thème de cette année est "L'amour est plus fort". Les organisateurs ont noté que les autorités ont approuvé leur concept de sécurité.

La communauté valorise la compréhension internationale et l'unité, c'est pourquoi seuls les drapeaux qui symbolisent ces principes, comme le drapeau arc-en-ciel, sont autorisés lors de l'événement. Par conséquent, les drapeaux nationaux et tout autrebanner en contradiction avec la communauté, l'égalité ou la compréhension pacifique ne sont pas en accord avec l'esprit de "Rave The Planet".

