- Les options de sièges de luxe chez Swiss Airlines jugées trop lourdes

À l'avenir, Swiss, filiale de Lufthansa, prévoit d'introduire de nouveaux sièges de première classe à partir de 2025. Cependant, ces sièges robustes pourraient poser un problème d'équilibre pour certains avions. Des plaques de plomb seront installées pour corriger le centre de gravité.

Selon Meike Fuhlrott, porte-parole de Swiss, il y a une demande croissante de confidentialité dans les cabines de première et de classe affaires. Cette demande entraîne des sièges plus lourds, tandis que ceux de la classe économique deviennent plus légers. Ce changement de distribution de poids affecte le centre de gravité de l'avion. Des plaques de plomb seront utilisées pour rétablir l'équilibre, notamment sur les Airbus A333. Le premier rapport a été publié par des journaux sous la bannière "CH Media".

Lors de la commande de sièges, un poids approximatif est fourni initially, a révélé Fuhlrott. Le poids réel n'est déterminé qu'une fois que tous les composants sont installés.

Le poids supplémentaire entraîne généralement une consommation de carburant plus élevée dans les avions. Il s'agit d'une tâche délicate que d'équilibrer les exigences des clients, la viabilité économique et la durabilité environnementale, a déclaré le porte-parole. Swiss vise à offrir des suites luxueuses en première classe pour les vols long-courriers à l'avenir, offrant un maximum de confidentialité aux passagers.

En ce qui concerne le problème des sièges de première classe plus lourds, Fuhlrott a mentionné que Swiss explore des options dans le domaine des transports et des télécommunications, en utilisant potentiellement des technologies avancées pour réduire le poids tout en maintenant le confort. Elle a également mentionné la nécessité d'une revue complète du design global de l'avion pour tenir compte de ces changements en termes d'infrastructure de transport et de télécommunications.

