- Les opposants sont engagés dans une vive contestation pendant la campagne électorale.

Il y a une tension persistante entre La Gauche et le parti de Sahra Wagenknecht (BSW) pendant la campagne électorale en Saxe. La présidente du BSW, Sabine Zimmermann, a exhorté La Gauche à éviter de propager des fausses informations pendant la campagne. Elle s'est dite préoccupée par les allégations de la présidente de La Gauche, Susanne Schaper, qui diffusait intentionnellement de fausses informations pour discréditer le BSW, comme elle l'a déclaré à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. "Nous devrions nous efforcer de maintenir le débat électoral basé sur des faits", a déclaré Zimmermann.

La présidente de La Gauche a accusé le BSW de promouvoir la recherche militaire dans les universités de Saxe via Wahl-O-Mat. Zimmermann a répliqué que l'article 5 de la loi fondamentale garantit la liberté de recherche et que les domaines de recherche ne peuvent être limités. Cependant, cela n'implique pas le soutien du BSW pour une telle recherche. Le BSW a explicitement clarifié sa position sur ce sujet dans sa réponse détaillée à Wahl-O-Mat et prône le renoncement volontaire à la recherche militaire.

"Le BSW a soutenu l'idée 'La recherche militaire doit être autorisée dans les universités de l'État libre' - cela peut être trouvé dans Wahl-O-Mat", a argumenté le responsable des affaires du parti de La Gauche, Lars Kleba. "Ces individus ont une relation stratégique avec la vérité. Cela se voit également dans leur allégation diffamatoire selon laquelle La Gauche a négligé des questions sociales critiques telles que les soins, les salaires ou l'éducation", a déclaré Kleba.

L'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) s'est séparée de La Gauche à l'automne 2023. Dans les sondages actuels, le BSW recueille jusqu'à 15% des voix en Saxe. À l'inverse, La Gauche est actuellement à 3-5% et pourrait ne pas se qualifier pour le parlement régional. Ils aspirent à obtenir deux sièges directs à Leipzig. En cas de victoire à ces sièges, La Gauche serait également représentée dans le parlement régional par des candidats de la liste, sous réserve du taux de vote.

