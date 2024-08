Les opposants aux questions d'asile sonnent l'alarme sur les forfaits de vacances: Souvent, les personnes qui cherchent refuge fuient l'agression islamiste

Le groupe Pro Asyl a mis en garde contre les stéréotypes concernant les réfugiés suite à une incident de couteau, prétendument commis par un résident syrien à Solingen. Selon Pro Asyl, qui a déclaré lundi, "les réfugiés cherchent souvent refuge contre l'agression islamique que nous avons connue à Solingen." L'organisation a insisté sur la nécessité de "lutter contre les terroristes islamistes par des moyens juridiques et selon la règle de droit".

Pro Asyl a condamné les appels en faveur d'une pause dans l'accueil des réfugiés syriens et afghans. Ils ont déclaré qu'il était "inacceptable de soupçonner collectivement les réfugiés d'Afghanistan et de Syrie." À titre d'exemple, les suggestions telles que celles du président de la CDU, Friedrich Merz, telles que perçues par Pro Asyl, sont "contraires à la Constitution et à la loi de l'UE." De plus, une telle stratégie serait "cruellement inhumaine et divisive pour notre société."

Pro Asyl a exhorté les dirigeants politiques de la démocratie à ne pas s'engager dans une course à droite avec les forces extrêmes et nationalistes. Au lieu de cela, ils ont suggéré aux politiques de "soutenir les institutions de notre pays qui ont combattu l'extrémisme pendant des années." Le public en général devrait "se tenir uni et défendre conjointement nos libertés" contre "les tactiques manipulatives des forces extrêmes et nationalistes."

