- Les opposants au genre lancent une autre pétition

L'initiative hambourgeoise "Arrêt de la langue de genre dans l'administration et l'éducation" franchit une nouvelle étape vers un référendum avec une nouvelle collecte de signatures. À partir de jeudi, les opposants à la "langue de genre" ont trois semaines pour recueillir les environ 66 000 signatures nécessaires pour une initiative citoyenne. Le soutien a été possible par courrier à la préfecture nord depuis mi-juin.

Pour recueillir suffisamment de partisans pendant la saison estivale, des signatures seront également recueillies dans les gares et à l'aéroport, a annoncé l'initiative. "Si la politique a fait en sorte que notre initiative citoyenne tombe en plein milieu des vacances d'été, nous recueillerons bien sûr des signatures là où nous rencontrons des gens avec leurs bagages de vacances", a déclaré le mandataire de l'initiative Jens Jeep.

L'initiative a échoué dans sa demande de report de la collecte en justice au début juillet. Elle vise à garantir que l'administration hambourgeoise, les établissements d'enseignement et les entreprises municipales s'abstiennent d'utiliser des astérisques de genre et des doubles points-virgules.

Dans la proposition de loi déposée par l'initiative, le Sénat doit instruire ces institutions pour s'assurer que la communication officielle, écrite ou électronique et les publications en allemand sont menées conformément aux réglementations officielles recommandées par le Conseil de l'orthographe allemande.

Le référendum pourrait avoir lieu parallèlement aux élections fédérales

L'été dernier, les opposants à la langue de genre ont lancé avec succès leur initiative citoyenne en déposant 16 000 signatures à la mairie. Conformément à la loi sur les initiatives citoyennes de Hambourg, l'initiative citoyenne est maintenant la deuxième étape de la procédure, car le parlement n'a pas approuvé la proposition de loi. Si les environ 66 000 signatures sont recueillies d'ici le 28 juillet, la voie vers un référendum est dégagée. Les habitants de Hambourg pourraient alors voter dessus en même temps que les élections fédéralesnext septembre.

