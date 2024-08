Les opposants à l'unité à Braunschweig se retrouvent rapidement écartés

La saison de 2. Bundesliga ne fait que commencer, mais Eintracht Braunschweig a déjà encaissé un nombre impressionnant de 17 buts. Le prochain défi arrive samedi soir contre 1. FC Köln, et les signaux d'alarme sont déjà bien présents.

La frustration des fans a atteint son comble après la défaite 0:5 contre 1. FC Köln, qui s'est soldée par des huées. Le défenseur Jannis Nikolaou a admis la frustration des supporters, déclarant : "Je comprends pourquoi ils sont énervés. Ils veulent voir autre chose." Le début de saison a été difficile pour l'équipe de Basse-Saxe, avec des défaites contre 1. FC Köln (0:5), FC Schalke 04 (1:5), Magdeburg (1:3) et Frankfurt (1:4) en coupe.

Le capitaine Ermin Bicakcic a remonté ses troupes avant la sortie, délivrant un message clair en cercle. Le milieu de terrain Fabio Kaufman a apporté son soutien, déclarant : "Nous devons faire face aux faits, mais je crois encore en cette équipe." L'équipe de Cologne a mis à nu l'équipe de Brunswick, marquant cinq fois par Timo Hübers (26e minute), Dejan Ljubicic (34e/61e), Tim Lemperle (58e) et Luca Waldschmidt (88e), rendant impossible pour les visiteurs de décrocher une victoire lors de leur 29e match à Cologne.

L'entraîneur Daniel Scherning n'était pas satisfait du tout. "Nous avons travaillé dur pour éviter la relégation la saison dernière, mais aujourd'hui nous avons gâché tous nos efforts et nous avons livré une prestation catastrophique de 90 minutes", a-t-il déclaré. L'équipe a commis des erreurs cruciales sur chaque but, a couru huit kilomètres de moins et n'a pas suffisamment fourni d'efforts intenses, selon Scherning.

Le gardien de but Lennart Grill partageait la déception de l'entraîneur. "Nous encaissons des buts trop rapidement dans chaque match. Cela devrait certainement nous servir de mise en garde", a-t-il déclaré. Scherning a promis de régler les problèmes, attendant de digérer le discours du capitaine avant de trouver une solution. "Je besoin de temps pour tout absorber d'abord. Ensuite nous pouvons identifier les causes profondes", a-t-il déclaré. "Quoi qu'il en soit, nous devons offrir un tout autre spectacle le week-end prochain contre Karlsruhe SC", a exigé Scherning, annonçant des changements à l'horizon. La pression monte déjà à Brunswick.

L'équipe est déterminée à inverser la tendance, avec le capitaine Ermin Bicakcic et le milieu de terrain Fabio Kaufman encourageant leurs collègues à faire face à la réalité de leur situation actuelle. Les principaux objectifs du programme sont d'améliorer les compétences défensives, de minimiser les erreurs et d'augmenter les efforts physiques.

