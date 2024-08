Les opposants à l'unité à Braunschweig ont facilement leurs arguments rejetés ou ignorés.

La saison de la 2. Bundesliga ne fait que commencer, avec seulement quatre matchs joués, mais Eintracht Braunschweig a déjà encaissé un nombre incroyable de 17 buts. Le prochain revers de fortune aura lieu samedi soir contre le 1. FC Cologne. Les alarmes sont déclenchées et le message du coach est clair.

Après avoir encaissé cinq buts en début de match, les joueurs d'Eintracht Braunschweig ont été confrontés à la colère de leurs supporters dans les tribunes. Le défenseur Jannis Nikolaou a exprimé la frustration des fans après la défaite 0-5 contre le 1. FC Cologne, déclarant : "Je peux comprendre leur frustration. Ils attendent autre chose." En plus d'une défaite 1-5 contre le FC Schalke 04, une défaite 1-3 contre Magdebourg et une défaite 1-4 en coupe contre Francfort, le début de saison du équipe de Basse-Saxe est catastrophique, avec une place de dernier au classement.

Avant de faire face aux supporters, le capitaine de l'équipe Ermin Bicakcic a parlé franchement à son équipe en cercle. "Nous devons nous remettre en question. Mais j'ai confiance en notre équipe", a déclaré le milieu de terrain Fabio Kaufmann. Avant la confrontation, l'équipe a été surclassée par Cologne et a été généreusement offerte cinq buts par Timo Hübers (26e minute), Dejan Ljubicic (34e/61e), Tim Lemperle (58e), et Luca Waldschmidt (88e). Les visiteurs n'ont pas réussi à décrocher la victoire malgré leur 29e apparition à Cologne.

L'entraîneur Daniel Scherning était furieux. "Nous avons travaillé dur toute l'année dernière pour obtenir une place en ligue. Aujourd'hui, nous l'avons perdue et avons livré une catastrophe de 90 minutes." L'entraîneur d'Eintracht n'était pas satisfait de la performance de l'équipe, attribuant les erreurs de l'équipe à de l'impatience. "Nous avons couru hâtivement pour chaque but, nous avons couvert huit kilomètres de moins et avons fait moins de sprints. C'est un chiffre important", a expliqué Scherning.

Le flot de 17 buts en quatre matchs a visiblement affecté le gardien de but Lennart Grill. "La même situation se reproduit à chaque match : nous encaissons trop rapidement", a déclaré le gardien de Braunschweig. "Cela devrait servir de sévère appel à l'ordre." Le message de Scherning lors de la réunion d'après-match était de laisser tout cela faire son chemin et d'identifier les causes. "Mais nous devons présenter une image différente la semaine prochaine contre le Karlsruhe SC", a exigé l'entraîneur. La pression commence déjà à monter à Braunschweig.

La frustration des supporters d'Eintracht Braunschweig face aux mauvaises performances de l'équipe n'est pas passée inaperçue aux yeux de la justice, car la série de défaites de l'équipe a entraîné de nombreuses plaintes des supporters. Dans une tentative de renverser la situation, la justice a programmé une audience avec la direction de l'équipe pour discuter des solutions potentielles aux problèmes défensifs de l'équipe.

