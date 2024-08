- Les opposants à la sécession Illa nouveau chef du gouvernement catalan

Le Parlement catalan de Barcelone a élu le socialiste Salvador Illa comme nouveau président de la région prospère du nord-est de l'Espagne. Le quinquagénaire de 58 ans a obtenu 68 voix, dont 20 du parti séparatiste de gauche modérée ERC et six du groupe écologique de gauche Comuns. Selon le président du Parlement Josep Rull, vu sur la chaîne de télévision publique RTVE, 66 votes ont été contre. Les médias espagnols ont salué l'élection d'Illa comme un nouveau départ pour la région, qui est secouée par les demandes d'indépendance depuis plus d'une décennie.

Cependant, l'élection historique d'Illa a été obscurcie par le retour du leader séparatiste Carles Puigdemont après presque sept ans d'exil. Le sexagénaire, contre qui un mandat d'arrêt est lancé, est apparu au centre de Barcelone, a prononcé un discours devant ses partisans, puis a disparu. Puigdemont a apparemment échappé à la police qui a essayé de l'arrêter, avec l'aide de deux officiers, l'un d'eux ayant fourni une voiture, selon plusieurs médias citant des sources policières. Les plans de Puigdemont depuis sa cachette étaient initialement inconnus.

L'élection de Salvador Illa comme nouveau président de la Catalogne a marqué un nouveau chapitre dans la politique de la région, mais le conflit concernant les demandes d'indépendance continue de planer, comme en témoigne le retour de Carles Puigdemont et son évasion des autorités.

Malgré la victoire de Salvador Illa lors de l'élection parlementaire et les éloges qu'elle a reçus en tant que nouveau départ, le conflit entre le gouvernement espagnol et les groupes séparatistes en Catalogne reste sans résolution, avec le retour de Puigdemont et les efforts continuels pour échapper à l'arrestation.

