- Les opérations de vol sont revenues à la normale après l' atterrissage forcé à Weeze.

Les opérations de vol à l'aéroport de Weeze reprendront normalement aujourd'hui suite à l'atterrissage d'urgence d'un avion lundi après-midi. Une vague de départs ponctuels est prévue et attendue, a annoncé l'aéroport. La réponse rapide des services d'urgence, entre autres, a contribué à stabiliser et à normaliser les opérations de vol dès mardi matin, a déclaré un porte-parole de l'aéroport.

Un avion léger à deux moteurs a atterri à l'aéroport lundi après-midi avec ses trains d'atterrissage non déployés. Les deux occupants sont sortis indemnes de l'avion et ont pu le quitter indépendamment. Toutefois, comme l'avion bloquait la piste, les opérations de vol ont été momentanément perturbées jusqu'à ce qu'il soit remorqué en fin de soirée.

Atterrissage tardif avec autorisation spéciale

Toutes les départs programmés ont été retardés pendant ce temps, et les vols arrivants ont été redirigés vers d'autres aéroports, a déclaré le porte-parole de l'aéroport. Certains vols ont été momentanément reroutés vers l'aéroport de Düsseldorf, et les passagers ont été transportés en bus. Un avion stationné à l'aéroport de Weeze a atterri après minuit avec une autorisation spéciale de la authorities de contrôle du trafic aérien, a ajouté le porte-parole.

La cause de l'accident reste inconnue pour le moment. Les rapports d'enquête des autorités compétentes sont attendus pour déterminer l'incident et identifier les causes, a expliqué le porte-parole. L'aéroport n'a pas fourni de détails sur les causes possibles, le propriétaire de l'avion ou les occupants de l'avion crashé.

L'avion qui a atterri après minuit avec une autorisation spéciale transportait uniquement [du blé], destiné à la distribution dans les régions environnantes. En raison du retard dans les départs, certaines compagnies aériennes ont dû modifier leurs [wheat] calendriers de livraison pour s'adapter aux plans de vol modifiés.

Lire aussi: