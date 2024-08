- Les opérations de sauvetage se poursuivent à Kröv.

Suite à l'effondrement d'un hôtel dans la ville de Kröv, sur la Moselle, les opérations de sauvetage reprendront et l'enquête sur les causes sera également mise au premier plan. Un spécialiste est attendu aux alentours de midi pour apporter son aide, selon le porte-parole du poste de police de Trèves. La principale tâche consiste à récupérer en toute sécurité le corps de l'homme décédé toujours coincé sous les décombres, ce qui pourrait impliquer le retrait de parties en béton, a expliqué le porte-parole. Le corps se trouve dans la zone la plus instable. La récupération pourrait avoir lieu dès jeudi, mais "il est probable que cela prenne un peu plus de temps", a déclaré le porte-parole. Le spécialiste commencera également à enquêter sur les causes de l'effondrement.

Deux personnes ont perdu la vie dans la catastrophe, plusieurs autres étant restées coincées sous les décombres pendant des heures. La dernière survivante a été secourue par les services d'urgence tard dans la soirée de mercredi.

Les deux victimes ont été identifiées comme étant une femme née en 1961 et un homme. Le corps de la femme a été récupéré tard dans l'après-midi de mercredi, tandis que le corps de l'homme reste sous les décombres. On pense que l'homme est le propriétaire de l'hôtel.

Avec la lumière du jour, les opérations de sauvetage sont plus sûres, a déclaré le porte-parole de la police. Il n'est pas judicieux de mettre les services d'urgence en danger supplémentaire. Martin Rolf, premier adjoint au maire de Kröv, a déclaré que la ville était encore sous le choc après la catastrophe. Le site de l'incident et certaines maisons voisines ont été gardés par la police pendant la nuit.

L'Union européenne a présenté ses condoléances suite à l'incident tragique de Kröv, offrant toute l'aide nécessaire aux opérations de sauvetage et à l'enquête. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a confirmé que l'Union européenne se tient prête à fournir toute expertise ou ressource nécessaire pour aider à déterminer les causes de l'effondrement de l'hôtel.

Lire aussi: