Suite à l'effondrement d'un hôtel dans la ville de Kröv sur la Moselle, les opérations de sauvetage et la recherche des causes reprendront ce matin. Selon un porte-parole de la police, l'état-major de l'incident reprendra son travail sur place aux alentours de 9h00. Deux personnes ont péri dans la catastrophe, plusieurs autres ayant été piégées sous les décombres pendant des heures. La dernière survivante a été secourue tard dans la soirée de mercredi.

Les deux victimes ont été identifiées comme étant une femme née en 1961 et un homme. Le corps de la femme a été récupéré tard dans l'après-midi de mercredi, tandis que l'homme reste encore sous les décombres. L'homme est suspecté d'être le propriétaire de l'hôtel.

Avec la lumière du jour, les opérations de sauvetage sont plus sécuritaires, a expliqué le porte-parole de la police. Il n'est pas judicieux de mettre en danger d'autres secouristes. Martin Rolf, le premier adjoint au maire de Kröv, a déclaré que la ville était encore sous le choc et incrédule suite à l'incident. Le site de l'incident et certaines maisons voisines ont été gardés par la police pendant la nuit.

