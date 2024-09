Les opérations de Ryanair sont également affectées par la grève des employés de Boeing.

Les grèves chez Boeing pourraient entraîner une interruption de la production d'environ deux à trois semaines après leur terme, selon l'estimation de Ryanair. Cette compagnie aérienne à bas prix, basée en Irlande et importante cliente de Boeing, a communiqué cette information. Boeing a indiqué que la livraison des avions 737 MAX serait retardée, selon Michael O'Leary, PDG du groupe Ryanair, qui s'est exprimé à Vienne.

Boeing a assuré à Ryanair que la livraison de 30 avions 737 MAX prévus pour juin 2025 ne serait pas affectée si la grève prend fin en trois à quatre semaines. Malgré cette assurance, O'Leary a exprimé son scepticisme. Quoi qu'il en soit, ils sont tenus de travailler avec Boeing après la grève pour augmenter la production et compenser un possible retard de trois à six semaines causé par le conflit social chez Boeing, qui est le premier de son histoire.

