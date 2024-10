Le ciel a connu plusieurs incidents évités de justesse samedi dernier, selon un informateur du secteur fédéral interrogé par CNN. Cette augmentation du trafic aérien fait partie d'une vaste opération humanitaire en cours dans le sud-est des États-Unis, touché par l'ouragan Helene dans six États, dont la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Plus de 210 personnes ont perdu la vie lors de la tempête et de ses conséquences.

De nombreuses zones restent inaccessibles par la route en raison de la fermeture de plus de 200 routes, compliquant la livraison de denrées essentielles aux communautés touchées et contraignant les secours à recourir à l'assistance aérienne.

Le trafic aérien a augmenté de 300 % dans l'ouest de la Caroline du Nord par rapport à la semaine précédente en raison des opérations de secours liées à l'ouragan, selon Becca Gallas, directrice du département de l'aviation de la Caroline du Nord, qui s'est entretenue avec CNN.

"La réponse a été remarquable", a souligné Gallas, "mais la sécurité reste notre principale préoccupation."

En Caroline du Nord, les membres de la Garde nationale ont facilité les largages de fournitures et l'évacuation aérienne de personnes avec leurs animaux de compagnie.

De nombreux bienfaiteurs des opérations de secours aériens comprennent des pilotes privés.

Gallas a mis en avant un pilote privé de Cessna qui a oublié d'abaisser le train d'atterrissage de son avion à Hickory, en Caroline du Nord, mercredi, entraînant la fermeture temporaire de la piste de l'aéroport et empêchant les largages de fournitures supplémentaires.

L'aéroport régional d'Asheville a été submergé par le trafic aérien mercredi, contraignant l'autorité de l'aéroport à le fermer aux avions privés entrants, à l'exception de ceux impliqués dans l'aide humanitaire, jusqu'à au moins jeudi prochain.

Le vendredi, l'administration fédérale de l'aviation a diffusé un communiqué invitant tous les aviateurs à rester informés.

De nombreux aéroports de la zone sinistrée sont dépourvus de tours de contrôle de la circulation aérienne, comme le met en garde l'administration fédérale de l'aviation, et les pilotes sont invités à faire preuve de prudence lors de leurs vols dans la région.

Un nombre non précisé de pilotes privés ont proposé leur temps et leur avion pour aider à livrer des fournitures aux zones touchées par la tempête, et l'administration fédérale de l'aviation a souligné que son objectif était de garantir la sécurité et de faciliter ce travail vital.

Les autorités de l'aviation des États ont interdit certains vols privés à destination de la ville durement touchée d'Asheville et ont établi une ligne téléphonique pour les pilotes avant l'atterrissage à l'aéroport régional d'Asheville.

"Notre équipe travaille de longues heures pour s'assurer que tous les vols de secours - que ce soit pour livrer des fournitures ou des opérations de recherche et de sauvetage - se déroulent de manière efficace et sécurisée", a déclaré Tina Kinsey, porte-parole de l'aéroport, à CNN.

