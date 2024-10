Les opérations de freinage ont été lancées - Les transitions de Dow se concentrent sur le Moyen-Orient et le secteur de l'emploi

Les marchés américains ont connu une tendance générale à la baisse jeudi. Des données économiques ont apporté un certain soulagement, bien qu'elles n'aient pas été entirely convaincantes, suggérant que l'économie américaine est globalement en bonne santé. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,4% pour atteindre 42 012 points, tandis que le Nasdaq est resté relativement stable à 17 918, et que le S&P 500 a perdu 0,2% pour flirter avec les 5 700.

Les investisseurs se sont concentrés sur trois principaux sujets, selon Art Hogan, stratège en chef chez B. Riley Wealth : les tensions croissantes au Moyen-Orient, la grève des travailleurs des ports américains et son impact sur l'inflation, et les prévisions économiques américaines. "Quel est le rythme de la croissance économique ?", s'est interrogé Hogan. Cela sera visible dans les chiffres de l'emploi prévus pour vendredi.

Le matin, le département du Travail a publié le chiffre des demandes initiales d'allocations de chômage, qui a dépassé les attentes mais a Nonetheless indiqué un marché du travail stable. Avec l'inflation semble être sous contrôle, les banquiers centraux ont reporté leur attention sur l'autre aspect de leur mandat double - l'emploi à temps plein.

Entre-temps, la turbulence au Moyen-Orient a également eu des répercussions sur le marché du pétrole. Les contrats à terme du brut de la mer du Nord et du WTI américain ont tous deux augmenté de plus de 5% pour chaque 159 litres. Les participants du marché ont particulièrement craint que Israël ne riposte à l'attaque de roquettes iraniennes en ciblant les installations énergétiques d'Iran. Le président américain Joe Biden a confirmé que des négociations se poursuivaient, mais il a refusé de fournir plus de détails. Il y avait également des craintes que les États-Unis ne soient impliqués dans le conflit.

Ashley Kelty, analyste chez Panmure Gordon, a suggéré que l'Iran pourrait bloquer le détroit d'Ormuz ou mener des attaques contre les installations pétrolières de son rival historique, l'Arabie saoudite, si les tensions s'intensifiaient. Phil Flynn, analyste principal chez Price Futures Group, a exhorté les participants du marché à se préparer à la volatilité.

Le dollar a continué de se renforcer grâce à son statut de "refuge sûr" face aux tensions au Moyen-Orient. L'indice dollar a augmenté de 0,3% pour atteindre son niveau le plus élevé en un mois. Sur le marché des obligations, des interprétations optimistes des données économiques ont soutenu les rendements. Les rendements plus élevés ont pesé sur le prix de l'or, Despite l'attrait de l'or en tant que refuge sûr. Finalement, le prix de l'or est resté principalement inchangé.

Les actions de Levi Strauss ont chuté de 7,7% après l'annonce, mercredi soir, d'une évaluation stratégique de sa marque Dockers sous-performante, qui pourrait même être mise en vente. Levi a également raté ses prévisions de revenus trimestriels.

Les actions de Nvidia ont bondi de 3,3% suite à l'annonce que la société de semi-conducteurs a investi dans OpenAI, le développeur de ChatGPT. Les actions de Hims & Hers ont baissé de 9,6%. Selon l'agence de santé américaine FDA, il n'y a plus de pénuries de produits pour les traitements de l'obésité et du diabète de Eli Lilly, Zepbound et Mounjaro. La société de télémédecine, qui vend des médicaments sur ordonnance en ligne, a profité de ces pénuries en vendant des génériques

