Les opérations commerciales importantes de Telegram sont soumises à un contrôle

L'entreprise gérant l'application de messagerie controversée Telegram est entièrement centrée sur son PDG et créateur, Pavel Durov. Les procédures judiciaires contre Durov en France pourraient potentiellement devenir un problème financier pour la corporation. Des doutes émergent parmi les investisseurs quant à l'IPO prévue.

Il y a peu, Durov a annoncé que des investisseurs potentiels avaient estimé la valeur de Telegram à plus de 30 milliards d'euros. Au lieu d'intégrer ces investisseurs, Durov a opté pour une IPO future pour éponger les dettes de l'entreprise. Cependant, en raison des enquêtes et de la détention temporaire de Durov en France, les investisseurs et actionnaires potentiels sont désormais incertains quant à la possibilité de lancer avec succès une IPO comme prévu l'année prochaine.

Durov a été placé en détention la semaine dernière après être entré sur le territoire français et a été détenu pendant plusieurs jours. En tant que directeur de Telegram, il est accusé de multiples infractions légales présumées commises par l'application, notamment une assistance insuffisante dans la lutte contre la pornographie enfantine. Il encourt jusqu'à dix ans de prison. Actuellement, Durov est sous caution mais est temporairement empêché de quitter la France.

Les enquêtes ont eu un impact significatif à la fois sur Durov et sur Telegram. La corporation cherche encore des moyens de monétiser sa base d'utilisateurs en expansion. Elle a introduit des fonctionnalités premium, principalement pour les entreprises utilisant l'application, et a commencé à diffuser des publicités dans certains pays. Cependant, l'association avec un contenu illégal, en particulier la pornographie enfantine, qui est maintenant le principal objet des enquêtes françaises, pourrait décourager de nombreux annonceurs, a confié une source confidentielle au FT. Cela rendrait ainsi plus difficile de stimuler l'enthousiasme des investisseurs pour l'IPO.

La valeur des obligations de Telegram chute brutalement

Si Durov est reconnu coupable et emprisonné, les conséquences pour Telegram seraient difficiles à prévoir. Sans son PDG, rien ne fonctionne au sein de l'entreprise, comme Durov l'a lui-même déclaré. Il est impliqué dans chaque décision importante, et aucune fonctionnalité de l'application n'est lancée sans son implication.

L'année dernière, Telegram a déclaré une perte de 174 millions de dollars, selon le FT. Jusqu'à présent, Durov a déclaré son ambition de rendre l'entreprise rentable cette année ou l'année prochaine. Bien que Durov puisse probablement supporter des pertes plus importantes, le Russe de naissance, qui possède également la citoyenneté française, a une fortune en milliards, principalement en cryptomonnaies. Cependant, Telegram doit rembourser des obligations d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars d'ici 2026, qu'elle a émises ces dernières années.

Si l'IPO a lieu d'ici 2026, les détenteurs d'obligations pourraient convertir leurs obligations d'un milliard de dollars en actions Telegram à un prix réduit. Cependant, si Telegram était considérée comme peu attractive, les investisseurs pourraient manifester peu d'intérêt pour ses actions, a déclaré l'un des détenteurs d'obligations au FT. Suite à l'arrestation de Durov, la valeur des obligations a chuté de plus de 10 % à la bourse.

La nouvelle de la potentielle IPO prévue l'année prochaine a suscité de l'incertitude parmi les investisseurs en raison des procédures judiciaires contre Durov. Compte tenu des enquêtes, la valeur des obligations de Telegram a considérablement diminué à la bourse.

