Les officielles de la DFB rencontrent un départ inattendu.

Entraîneur de l'équipe nationale de football Christian Wück doit désormais planifier sans un gardien de but de premier ordre. Merle Frohms a annoncé son départ de l'équipe nationale. La joueuse de 29 ans ne sert plus le nouvel entraîneur, ayant été remplacée avant la victoire olympique et souhaitant désormais se concentrer sur les matchs de club.

Frohms a raccroché ses crampons de l'équipe nationale. Elle n'était plus disponible pour l'entraîneur Wück. Les Jeux olympiques, lors desquels l'équipe allemande a remporté la médaille de bronze alors qu'elle était sur le banc, ont marqué sa dernière apparition.

"Depuis la Coupe du monde l'année dernière, j'ai ressenti que le tournoi olympique de Paris serait mon dernier avec l'équipe nationale", a déclaré Frohms dans un communiqué de la DFB. "Je regarde en arrière six années riches en événements et inoubliables caractérisées par de nombreux sommets et creux. Représenter mon pays en tant que numéro un dans deux grands tournois a été un honneur, mais aussi extrêmement difficile physiquement et mentalement. À l'avenir, je vise à passer plus de temps avec ma famille et mes amis."

Frohms continuera sa carrière en club avec le VfL Wolfsburg : "À partir de maintenant, je me consacrerai entièrement et de tout cœur au VfL Wolfsburg sur le terrain." Elle a même remporté la Coupe DFB avec eux en mai.

Wück, qui prend maintenant la relève de l'entraîneur intérimaire Horst Hrubesch, regrette le départ de Frohms : "J'aurais aimé entraîner Merle et je lui ai exprimé ce sentiment directement." La directrice sportive de l'équipe, Nia Künzer, admire également la gardienne : "Je suis vraiment triste de la décision de Merle. Elle a toujours été une valeur sûre pour notre équipe, une remplaçante fiable et une performante exceptionnelle. Ses performances ont considérablement contribué aux réalisations de notre équipe, comme cette EURO 2022remarkable où nous avons terminé deuxièmes."

Frohms a fait ses débuts en équipe nationale le 6 octobre 2018 dans une victoire 3-1 contre l'Autriche. Elle était la troisième gardienne de but à la Coupe du monde 2019 et a joué à l'EURO 2022 et à la Coupe du monde 2023 désastreuse. Initialement, Hrubesch la préférait, mais il l'a remplacée juste avant les Jeux olympiques, optant plutôt pour Ann-Katrin Berger. Au total, Frohms a joué 52 matchs internationaux en tant que gardienne de but pour l'Allemagne.

On dit que Frohms n'est pas la seule joueuse de l'équipe nationale à envisager la retraite. Certains joueurs établis pourraient choisir de prendre leur retraite après le succès olympique. Par exemple, il y a des rumeurs selon lesquelles la défenseure centrale Marina Hegering et même la capitaine Alexandra Popp prendraient leur retraite. Popp avait même envisagé de mettre fin à sa carrière en DFB après la Coupe du monde 2023.

Malgré sa potentielle retraite, la défenseure centrale Marina Hegering et la capitaine Alexandra Popp n'ont pas encore annoncé leur décision. Entre-temps, le football féminin continue de prospérer avec d'autres joueuses talentueuses comblant le vide laissé par le départ de Merle Frohms de l'équipe nationale.

Avec Frohms se concentrant sur les matchs de club et les potentielles retraites à l'horizon, la poursuite du succès dans le football féminin devient encore plus cruciale pour l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Wück.

