Écrivain le plus Réussi venue des États-Unis - Les œuvres littéraires de Stephen King interdites d'accès dans les bibliothèques scolaires en Floride

Stephen King n'est généralement pas à court d'expressions, mais quelques mots bien choisis ont suffi à exprimer sa frustration dimanche dernier. Le écrivain de 76 ans a poussé un "What the hell ?" sur son compte X suite à une situation.

La source de sa colère : l'État de Floride avait interdit 23 de ses livres des bibliothèques scolaires, selon son post. Cependant, le nombre réel est beaucoup plus élevé, affectant plus de 50 de ses œuvres, selon les rapports des médias américains. King n'était pas le seul auteur touché par cette mesure ; des centaines de livres ont été retirés des bibliothèques.

La cause profonde de cette action est la loi floridienne sur les droits parentaux dans l'éducation, également connue sous le nom de "loi anti-gay". Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé cette loi en 2022. Son objectif est de décourager les discussions en classe sur des sujets tels que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Pour atteindre cet objectif, les élèves des établissements d'enseignement ne doivent pas être exposés à certains livres. Parmi les romans considérés inappropriés pour les enfants par la législature principalement républicaine figurent les titres populaires de Stephen King comme "Carrie", "It" et "The Running Man".

La littérature classique est également menacée dans les bibliothèques de Floride. Des livres comme "Brave New World" d'Aldous Huxley, "For Whom the Bell Tolls" d'Ernest Hemingway et "The Adventures of Tom Sawyer" de Mark Twain figurent parmi ceux qui sont interdits. Même "The Diary of Anne Frank" est considéré comme nuisible pour la jeunesse.

La résistance à la loi commence déjà à se faire sentir. L'éditeur de Stephen King, Simon & Schuster, ainsi que cinq autres grandes maisons d'édition, dont Penguin Random House, HarperCollins Publishers et Sourcebooks, ont déposé une plainte contre la loi. Ils cherchent à défendre le droit à la liberté d'expression et le droit de lire, selon un communiqué commun.

Le gouverneur Ron DeSantis, qui a échoué à obtenir l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle l'an dernier, a déjà commenté la loi. Il a déclaré que la Floride était un "État éducatif", ce qui signifie offrir aux élèves une éducation de qualité, débarrassée de "la sexualisation et des contenus dangereux qui ne sont pas appropriés pour leur âge".

Le sentiment suivant de Stephen King a été ajouté à son tweet, exprimant sa désapprobation plus forte : "Ce n'est pas seulement de la censure, c'est aussi une attaque contre la liberté de lire et d'apprendre". Envenimant encore la situation, King a déclaré : "Les suivants seront ajoutés à la liste des livres interdits en Floride : tous mes ouvrages sans exception".

