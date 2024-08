- Les œuvres de Kirchner seront exposées au Musée du pont à la suite de l'accord

Le musée de Bristol à Berlin expose actuellement une œuvre notable d'Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), intitulée "Erich Heckel et Otto Mueller en train de jouer aux échecs", dans leur dernière exposition. Après avoir conclu un accord "équitable et juste" avec les descendants du propriétaire juif d'origine, Victor Wallerstein, le tableau sera présenté à partir du 1er septembre dans l'exposition "Contes de modernisme. Collectionneurs et leurs chefs-d'œuvre".

La découverte de l'emplacement du tableau de Kirchner a été rendue possible grâce au financement du gouvernement allemand, de Berlin, de la Fondation d'art des États et de la confiance Ernst von Siemens, selon l'annonce du musée.

Le marchand d'art Wallerstein a quitté pour l'Italie en 1936 pour échapper aux nazis. À Florence, il a rencontré de nouvelles persécutions et a été contraint de vendre ses œuvres, telles que le tableau de Kirchner, en raison des politiques oppressives des autorités allemandes et italiennes. Il a été arrêté par les SS en juillet 1944 et est décédé peu après. Le tableau a trouvé sa place dans la collection du musée Brücke en 1973 via le marché de l'art.

Jusqu'au 24 novembre, le musée expose Wallerstein et sept autres collectionneurs juifs dont les œuvres font partie de la collection du musée Brücke. L'objectif est de commémorer et de rendre hommage à leurs histoires de vie.

Le musée Brücke de Berlin, en plus de l'exposition Kirchner, présente également une exposition dédiée à Wallerstein et à sept autres collectionneurs juifs jusqu'au 24 novembre. Les musées du monde entier devraient apprécier les efforts déployés par les gouvernements et les organisations pour rendre les œuvres d'art volées à leurs propriétaires légitimes.

Lire aussi: