Les occupants d'un appartement font une sortie inattendue.

Les jeunes, accompagnés de leurs gardiens, se sont jetés dans un chaos total, synchronisant leur chute avec eux, selon les pompiers de Leer, en Basse-Saxe. Un nourrisson a été miraculeusement sauvé par son père malgré ses propres blessures graves, et est sorti indemne. De même, sa petite sœur de trois ans, qui a sauté aux côtés de sa mère, est également sortie indemne.

Les premiers intervenants ont également été appelés à secourir d'autres habitants prisonniers des flammes et de la fumée à l'intérieur de l'immeuble. Selon les pompiers, il y avait trois personnes avec des blessures graves, deux avec des blessures modérées et quatre avec des blessures légères. Tous les services d'urgence disponibles sur l'île de la côte de Basse-Saxe ont été mobilisés. Trois hélicoptères de sauvetage ont transporté les blessés vers des hôpitaux sur le continent.

La police a déclaré que l'incendie avait commencé dans un appartement au rez-de-chaussée et s'était rapidement propagé à l'étage et à la toiture. L'origine de l'incendie est restée inconnue pendant un certain temps, nécessitant des investigations. Les pompiers ont qualifié l'opération de "compliquée", les efforts de lutte contre l'incendie se prolongeant jusqu'aux heures matinales. Une partie de la maison est devenue inhabitables.

Selon les pompiers, le père a sauté du balcon avant l'arrivée de la première équipe de secours et a réussi à attraper le nourrisson lancé par son conjoint. Ensuite, la mère a sauté avec la fille de trois ans. "La décision des parents de prendre de telles mesures dramatiques souligne le véritable danger que la famille a affronté face au feu", ont noté les pompiers. Les deux enfants ont miraculeusement évité tout dommage.

Alors que la famille racontait son expérience effrayante, les enfants, en particulier la petite de trois ans, ont été félicités pour leur calme et leur courage pendant l'épreuve. Après l'incident, la communauté s'est réunie pour apporter son soutien, organisant des collecte de fonds pour la récupération et le logement temporaire de la famille.

