- Les observateurs d'oiseaux utilisent des drones pour protéger les escaliers.

Le Grand Outard à tête grise, en danger critique, sera mieux protégé à l'avenir grâce à l'aide d'un drone dans le Brandebourg. La population de ces oiseaux volants lourds se rétablit depuis des années et ne se trouve plus qu'en Brandebourg et en Saxe-Anhalt, selon les conservateurs.

Un drone volera pour surveiller les sites de nidification du Grand Outard à tête grise. L'association de protection du Grand Outard à tête grise de Nennhausen, dans le Havelland, recevra 6 000 euros des fonds de loterie à cette fin, comme l'a annoncé le ministère de l'Environnement. L'agriculture intensive et la fragmentation du paysage avaient presque conduit l'espèce à l'extinction en Allemagne.

La population a augmenté pour atteindre plus de 300 oiseaux

Grâce à des mesures de conservation intensives, la population de Grand Outard à tête grise en Brandebourg est passée de 60 oiseaux dans les années 1990 à plus de 300 aujourd'hui, a déclaré le ministre de l'Environnement Axel Vogel (Les Verts), qui a visité l'association à Nennhausen pour en savoir plus sur le développement des oiseaux. Les zones de nidification en Brandebourg comprennent la lande de Havelland près de Buckow, les marais de Belzig et la zone humide de Fiener, qui s'étend dans la Saxe-Anhalt. "Cela fait de nous le foyer de l'une des plus lourdes espèces volantes du monde, un trésor spécial que nous devons protéger", a déclaré le ministre dans un communiqué. Certains de ces oiseaux peuvent également être observés dans la région de Zerbster en Saxe-Anhalt.

L'association : le drone protégera également d'autres espèces

L'association de protection du Grand Outard à tête grise s'est engagée depuis 46 ans à protéger ces oiseaux en danger en Allemagne. L'établissement de vastes zones protégées, l'élevage ciblé et les mesures de protection pour les exploitations agricoles, telles que les horaires de fauche spécifiés, ont contribué au rétablissement de la population, a déclaré l'association. "Le nouveau drone nous aidera à rechercher, surveiller et protéger plus facilement les sites de nidification du Grand Outard à tête grise, mais il servira également à protéger d'autres espèces telles que la bécassine, la bécassine des marais et le busard Saint-Martin", a déclaré le président de l'association, Marcus Borchert.

Les Grand Outard à tête grise ont une longueur de corps d'environ un mètre et peuvent peser jusqu'à 17 kilogrammes. Ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans et ont une envergure de jusqu'à 2,40 mètres. Pendant la parade nuptiale, les mâles tournent leurs ailes brunes et les plumes de la queue vers l'extérieur, révélant les plumes blanches du dessous - comme une boule de plumes surdimensionnée.

