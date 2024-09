Les dix-sept spectacles de leur tournée ont tous été complets. - Les Oasis envisagent-ils d'autres concerts et une autre sortie musicale?

Les frères Gallagher, Noel (57 ans) et Liam (51 ans), ont causé un sacré émoi avec l'annonce d'un retour d'Oasis. Selon le tabloïd britannique "The Sun", environ 7 millions de personnes se sont intéressées aux 17 dates de concert au Royaume-Uni, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande révélées samedi dernier (31 août), avec 1,2 million de billets à saisir. Une source anonyme a déclaré au journal que "des millions de fans d'Oasis seront déçus aujourd'hui", car Noel et Liam envisagent d'ajouter d'autres dates. La tournée de réunion en 2023 est destinée à leurs fans fidèles, dans le but de leur apporter de la joie.

Plus qu'un simple concert de nostalgia ?

Une autre source anonyme a confié à "The Sun on Sunday" que Noel Gallagher travaille sur de nouvelles chansons et qu'il pourrait demander à Liam d'enregistrer des voix. "Noel sait que c'est avant tout les tubes qui comptent, mais il ne veut pas que ce soit juste un concert de nostalgia", a déclaré la source. Il a plusieurs pistes prêtes, et "si les choses continuent de bien se passer avec Liam, cela pourrait être tout simplement incroyable".

En raison de l'affluence attendue pour leurs concerts de réunion en 2025, Oasis a ajouté trois dates supplémentaires à leur tournée avant la prévente. Liam Gallagher lui-même a annoncé cette nouvelle sur le réseau social X. En plus des 14 concerts estivaux précédemment annoncés, trois autres ont été ajoutés en raison de la forte demande : au Heaton Park de Manchester le 16 juillet, au stade de Wembley de Londres le 30 juillet et à Édimbourg le 12 août.

Le 27 août 2024, le groupe a mis fin aux spéculations sur la réunion avec un post et la légende "C'est en train d'arriver, c'est réel". Ils ont annoncé la tournée "OASIS EN DIRECT '25'", qui sera les seules dates européennes de l'année prochaine, avec des dates pour d'autres continents à suivre.

Après des années de chamailleries, les frères Liam et Noel ont mis fin à Oasis en 2009. Le groupe a vu le jour en 1991. Depuis la dissolution du groupe, il y a eu des murmures constants d'une réunion d'Oasis.

