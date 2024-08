- Les numéros de loterie du samedi, au 17 août 2024, ont été annoncés.

Le jeu de loterie allemand préféré, le Lotto, est un favori des fans depuis des décennies, avec des foules de joueurs espérant le tirage au sort les mercredis à 18h25 et les samedis à 19h25. Vous pouvez découvrir si votre investissement dans "6aus49" ou dans les catégories supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6" a été récompensé après le tirage du soir.

Résultats du Lotto Actuels

Les numéros affichés ci-dessus sont fournis par le portail www.lottozahlenonline.de. Avant le résultat du tirage en cours, les numéros précédents sont affichés.

Le jeu du Lotto

Avant le tirage du Lotto, les participants choisissent six numéros parmi les 49 disponibles. Il est intéressant de noter que les numéros 6, 49 et 32 ont été les plus fréquemment tirés selon les données historiques. Pour gagner le jackpot, il faut correspondre aux numéros du Lotto choisis à ceux des boules tirées, ainsi que deviner correctement la Superzahl, le dernier chiffre sur le bulletin de jeu. Le paiement commence avec deux numéros du Lotto corrects plus la Superzahl et est distribué sur neuf classes de gains.*

Montant de la mise et probabilités

Chaque case sur le bulletin de jeu coûte un euro, plus des frais de traitement. En plus du jeu classique "6aus49", les passionnés peuvent également participer aux jeux secondaires "Spiel 77" et "Super 6". Les frais pour ces jeux sont de 2,50 euros et 1,25 euros respectivement.*

La possibilité de gagner des prix importants à plusieurs millions d'euros devient possible grâce à la participation, mais cela nécessite également une bonne dose de chance. La probabilité de gagner le premier prix (six numéros corrects plus la Superzahl) et ainsi remporter le jackpot est de 1 sur 139,838,160.*

Suivi du tirage du Lotto

La diffusion du tirage du Lotto a pris fin. Cependant, chacun peut assister au tirage en direct sur "lotto.de". La diffusion en direct commence le mercredi à 18h25 et le samedi à 19h25.*

Dans la vidéo : Il semble que certaines personnes ont une main exceptionnellement chanceuse pour les numéros du Lotto. Une analyse des prénoms des gagnants sur un portail de loterie a été effectuée. Dans la vidéo, vous pouvez voir les trois premiers pour les prénoms masculins et féminins.

Après avoir vérifié les résultats après le tirage du soir, vous pourriez découvrir que votre "tirage au sort" du samedi n'a pas été gagnant. Selon les données historiques, les numéros les plus fréquemment tirés dans le "Lotto" sont 6, 49 et 32, ce qui est important de prendre en compte pour les choix futurs.

Lire aussi: