- Les numéros de loterie du 28 août 2024 sont les suivants:

Le Lotto allemand est un favori des foules depuis des décennies, avec des joueurs impatients d'attendre les tirages tous les mercredis et samedis. Que votre investissement '6aus49' ou un plongeon dans 'Spiel 77' et 'Super 6' ait été rentable, vous pouvez le découvrir ici après le tirage (les heures de tirage sont à 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi).

Les derniers numéros de Lotto

Les numéros affichés ci-dessus sont fournis par le portail www.lottozahlenonline.de. Avant le résultat du tirage en cours, les numéros du tirage précédent sont affichés. Les informations sont fournies sans garantie.*

Le jeu de Lotto

Avant le tirage, les joueurs choisissent six numéros dans une piscine de 49. Intéressamment, les numéros les plus fréquemment tirés dans le passé ont été six, 49 et 32. Pour gagner le jackpot, les numéros choisis doivent correspondre aux boules de Lotto tirées, et la Superzahl, le dernier chiffre du bulletin de jeu, doit également correspondre. Le paiement commence avec deux numéros de Lotto et Superzahl correspondants, et il est divisé en neuf catégories de prix.

Mise et probabilités

Chaque case sur le bulletin de jeu coûte un euro, ainsi qu'une taxe de traitement. En plus du jeu classique "6aus49", ceux qui aiment parier peuvent également participer aux loteries supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6". Les frais pour ceux-ci sont respectivement de 2,50 euros et 1,25 euros.

S'adonner au jeu peut être lucratif avec des jackpots à plusieurs millions - mais cela nécessite également une dose considérable de chance. La chance de gagner dans la première catégorie de prix (six numéros corrects et Superzahl) est de 1 sur 139,838,160.

Regarder le tirage de Lotto:

La diffusion du tirage de Lotto a été arrêtée. Cependant, tout le monde peut regarder le tirage en ligne sur "lotto.de". La diffusion commence à 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi.

