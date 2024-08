- Les numéros de loterie de ce jour tombent pour le tirage du 21 août 2024.

Le jeu de loterie préféré des Allemands, Lotto, est un favori des fans depuis des décennies, avec des individus nombreux et impatients attendant les tirages tous les mercredis et samedis. Vous pouvez découvrir si votre investissement dans "6aus49" ou dans les catégories supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6" a été rentable ici le soir suivant le tirage (les horaires de tirage sont 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi).

Les derniers numéros de Lotto

Les numéros affichés ci-dessus sont fournis par le portail www.lottozahlenonline.de. Avant les résultats du tirage en cours, les numéros des tirages précédents sont disponibles. Veuillez noter que les informations fournies ne sont pas garanties.

Lotto : Les bases du jeu

Avant le tirage de Lotto, les joueurs choisissent six numéros parmi 49 options disponibles. Notamment, les numéros 6, 49 et 32 ont été les plus fréquemment tirés dans le passé. Pour gagner le jackpot, vos numéros choisis doivent correspondre à ceux tirés, ainsi que le bon Superzahl, qui est le dernier chiffre sur votre bulletin de jeu. Le paiement est réparti sur neuf catégories de prix, en fonction de deux numéros de Lotto correctement tirés, ainsi que le Superzahl.

Frais d'inscription et probabilités

Le coût pour chaque case sur votre bulletin de jeu est d'un euro, plus les frais de traitement. En plus du jeu classique "6aus49", les passionnés peuvent également participer aux loteries supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6", au coût de 2,50 euros et 1,25 euros respectivement.

Gagnez un jackpot à plusieurs millions avec ce jeu, mais n'oubliez pas, cela nécessite un peu de chance. Les chances de gagner la première catégorie de prix (six numéros corrects, ainsi que le Superzahl) et ainsi le jackpot, sont de 1 sur 139,838,160.

Regarder le tirage de Lotto

La diffusion télévisée du tirage de Lotto a été annulée. Cependant, vous pouvez regarder le tirage en direct sur "lotto.de". La diffusion en direct commence à 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi.

Dans la vidéo : Certains concurrents semblent avoir une main particulièrement chanceuse en ce qui concerne les bons numéros de Lotto. Un portail de Lotto a analysé les prénoms les plus courants de ses concurrents gagnants. Les trois premiers pour les prénoms masculins et féminins sont présentés dans la vidéo.

Après avoir vérifié les derniers numéros de Lotto sur lottozahlenonline.de, vous êtes laissé en espérant que vos numéros et Superzahl choisis correspondent à ceux tirés, en visant un potentiel gain de jackpot. Si vos numéros chanceux correspondent à ceux tirés, vous pourriez partager un important paiement réparti sur neuf catégories de prix, le jackpot nécessitant une correspondance parfaite de six numéros et du Superzahl.

