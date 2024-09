- Les numéros de loterie d'aujourd'hui, qui tombent le 4 septembre 2024, sont les suivants:

Au fil des ans, Lotto est devenu le jeu de loterie préféré des Allemands, avec de nombreuses personnes attendant anxieusement les tirages chaque mercredi et samedi. Que votre chance ait frappé avec "6aus49" ou les catégories supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6", vous pouvez découvrir si vous avez remporté le gros lot ici après le tirage (les horaires de tirage sont 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi).

Les numéros de Lotto actuellement en jeu

Les numéros affichés ci-dessus sont fournis par le portail www.lottozahlenonline.de. Jusqu'à l'annonce des résultats du tirage en cours, les numéros du tirage précédent sont affichés. Veuillez noter que ces informations sont fournies sans aucune garantie.*

Le concept du jeu

Avant le tirage de Lotto, les joueurs sélectionnent six numéros dans une piscine de 49 options. Intéressamment, les numéros six, 49 et 32 ont été tirés le plus fréquemment dans le passé. Pour remporter le jackpot, non seulement les numéros sélectionnés doivent correspondre à ceux tirés, mais le dernier chiffre du bulletin de jeu, appelé Superzahl, doit également être correct. Les prix commencent avec deux numéros de Lotto corrects combinés avec la Superzahl et sont divisés en neuf catégories différentes.

Jeux de hasard et probabilités

Chaque case sur le bulletin de jeu coûte 1 euro, avec des frais de traitement supplémentaires. Outre le jeu classique "6aus49", les passionnés peuvent participer aux loteries supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6" aux frais de 2,50 euros et 1,25 euro respectivement.

Rejoindre le jeu peut être financièrement rémunérateur avec des jackpots à plusieurs millions d'euros - mais nécessite également une bonne dose de chance. La chance de gagner la première catégorie de prix (six numéros corrects plus la Superzahl) est de 1 sur 139,838,160.

La diffusion télévisée du tirage de Lotto a été interrompue. Cependant, tout le monde peut regarder le tirage en direct sur "lotto.de". La diffusion en direct commence à 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi.

Dans la vidéo : Il semble que certaines personnes possèdent un don exceptionnel pour les numéros de Lotto corrects. Un portail Lotto a analysé les prénoms des gagnants. Dans la vidéo, vous pouvez voir les trois premiers pour les prénoms masculins et féminins.



