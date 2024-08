- Les nuits glaciales ont un impact négatif sur les rendements céréaliers en Saxe.

En raison des nuits glaciales en avril, le rendement de Saxony en grains pour cette année est prévu à environ 66,6 décilitres par hectare, soit 5,6 décilitres de moins que l'année dernière et inférieur à la moyenne sur six ans. Cependant, par rapport à la moyenne nationale de 65,6 décilitres par hectare, Saxony devrait avoir des rendements de grains légèrement plus élevés.

Environ 353 700 hectares sont utilisés pour la culture de divers grains à Saxony, à l'exclusion du maïs. Selon les rendements préliminaires, la récolte de grains attendue à Saxony est d'environ 2,4 millions de tonnes, soit environ 200 000 tonnes de moins qu'en 2021.

L'orge de printemps, une source d'optimisme

Les principales pertes ont eu lieu dans des types de grains importants tels que le blé d'hiver, l'orge d'hiver et le colza d'hiver. Les nuits froides d'avril et les parasites qui ont prospéré en raison de l'automne humide de l'année dernière ont eu un impact négatif sur le colza d'hiver, entraînant un rendement de 29,5 décilitres par hectare. Le colza d'hiver est cultivé sur près de 107 000 hectares à Saxony.

Malgré la baisse globale, il y a quelques exceptions positives : l'orge de printemps, avec un rendement estimé de 59,9 décilitres par hectare, dépasse son résultat de l'année précédente de 45,7 décilitres par hectare. Des rendements plus élevés sont également attendus pour l'avoine et le blé de printemps.

Compte tenu du rendement de grains plus faible pour Saxony cette année, les agriculteurs sont attendus pour se concentrer davantage sur la récolte de leurs cultures pour compenser toute perte potentielle. Le rendement estimé plus élevé de l'orge de printemps, à 59,9 décilitres par hectare, offre aux agriculteurs une opportunité de récolte réussie et potentiellement des profits plus élevés.

Lire aussi: