- Les novices et les fidèles se réjouissent de l'Istaf - la fermeture des lacunes s'accélère

Leo Neugebauer a de nouveau impressionné le public allemand de l'athlétisme en remportant la médaille d'argent aux Jeux olympiques et en s'imposant à l'ISTAF. Lors de l'événement traditionnel au stade olympique, le détenteur du record du décathlon a écrasé ses adversaires dans un affrontement à trois. À la fin, il a ri au public, recevant une ovation tonitruante.

Gina Lückenkemper a scellé l'affaire un jour d'automne agréable, remportant le 100 mètres et battant son propre record personnel avec un temps de 10,93 secondes. Bien qu'heureuse, la jeune femme de 27 ans n'a pu s'empêcher de maugréer : "Un peu trop tard, j'aurais préféré Paris." Malheureusement, Lückenkemper n'a pas réussi à se qualifier pour la finale individuelle à Paris.

Neugebauer a d'abord exprimé des doutes, mais a finalement savouré sa victoire.

Revigoré par environ 40 000 spectateurs, Neugebauer a réussi à maintenir son avantage confortable sur les 1 500 mètres, moins populaires, qu'il avait acquis après les 100 mètres et le lancer du disque. Un écart de points inhabituel après deux disciplines a été transformé en secondes, donnant à Neugebauer un avantage initial. Imperturbable, l'athlète du VfB Stuttgart a résisté tandis que ses concurrents le talonnaient.

"Au début, j'avais des doutes sur les 1 500 mètres", a confessé Neugebauer. "Mais finalement, j'ai remporté la victoire - hé, merci encore", a-t-il lancé au public. Sa victoire, obtenue en un temps record de 4 minutes 38,10 secondes, était indiscutable, son avantage sur le deuxième Manuel Eitel d'Ulm étant de 24 secondes. "C'était neuf disciplines de moins avant", a expliqué Neugebauer.

Le champion du monde et d'Europe du décathlon, Niklas Kaul, s'est également distingué dans la course de 1 500 mètres, montant rapidement des profondeurs pour obtenir la quatrième place.

Ogunleye devance le leader de plus d'un mètre

La championne olympique du lancer du poids, Yemisi Ogunleye, a connu un revers cette fois-ci, terminant deuxième avec un lancer décevant de 18,65 mètres. Sa précédente victoire, marquée par un lancer de 20 mètres, avait eu lieu lors d'une ultime tentative au Stade de France. La victoire est revenue à la championne d'Europe Jessica Schilder, qui s'est démarquée avec un lancer impressionnant de 19,70 mètres.

"Après une saison comme celle-ci, je pense qu'il est important de s'amuser et de profiter de l'ambiance à Berlin", a déclaré Ogunleye dans ARD. "Ma compétition aurait pu avoir un peu plus de reconnaissance", a-t-elle regretté.

En revanche, Julian Weber a brillé sous les projecteurs. Le natif de Mayence, qui avait remporté l'argent aux Championnats d'Europe, a réalisé un lancer personnel record de 88,64 mètres lors de sa première tentative avant la fin de la saison. Kristin Pudenz a ajouté une victoire allemande avec un lancer de 64,14 mètres dans le concours du lancer du disque.

La légende du saut en longueur Malaika Mihambo n'a pas participé cette fois-ci. La championne d'Europe et médaillée d'argent olympique avait contracté à nouveau COVID-19 lors des Championnats d'Europe à Rome en milieu de juin et en ressentait encore les effets à Paris, mettant fin à sa saison pour récupérer. Cependant, la jeune femme de 30 ans était présente dans le stade olympique et a été assaillie par les fans.

Mihambo sur la voie de la récupération

"Je suis définitivement en voie de guérison. Je sens que COVID-19 m'a affecté plus que je ne l'avais prévu", a révélé Mihambo, face à la foule intense : "La file est longue. Si je réussis à la traverser, je considérerai cela comme une victoire."

