- Les nouvelles graces d'été arrivent en NRW au début de la semaine

Après le week-end pluvieux et les conditions changeantes, le soleil est prévu pour émerger dès lundi, apportant des températures agréables dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Selon le service météorologique allemand (DWD) basé à Essen, lundi devrait être majoritairement ensoleillé, avec des températures montant jusqu'à environ 22 à 25 degrés Celsius. L'atmosphère sera moins moite et chaude par rapport à la semaine précédente.

Le mardi apportera un mélange de soleil et de nuages, avec des températures montant jusqu'à entre 25 et 28 degrés Celsius. Il y a une possibilité de précipitations le mardi soir et le jeudi. Selon les prévisions météorologiques, les températures fluctueront entre 19 et 23 degrés Celsius.

