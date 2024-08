- Les nouveaux régulateurs de vitesse ne sont pas encore arrivés.

Le déclencheur est venu de la pratique policière, le parlement d'État a donné son feu vert à la fin de 2022, mais la mise en œuvre est bloquée : le contrôle de vitesse sous forme de contrôles de section ne peut pas être mis en place en Saxe-Anhalt en raison d'un manque de technologie approuvée. Selon la réponse du ministère de l'Intérieur à une petite enquête de la député d'État du SPD Rüdiger Erben, il n'existe actuellement aucun système opérationnel, prêt à être mis sur le marché en Europe, qui possède un certificat d'homologation de type requis de l'Institut Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Le principe du nouveau système de contrôle de vitesse, Section Control : au lieu de mesurer la vitesse d'un véhicule à un point spécifique, la vitesse moyenne est mesurée sur plusieurs points de mesure à l'intérieur d'une section.

Jusqu'à présent, un seul système en Basse-Saxe

"Le fabricant du système de contrôle de section jusqu'à présent unique en Basse-Saxe a déclaré lors de la recherche de marché effectuée par les services centraux de l'inspection de police qu'il n'avait aucun intérêt à installer un autre système, car le système installé à ce moment-là n'était plus proposé par ce fabricant", a expliqué le ministère de l'Intérieur. Une recherche de marché à l'échelle de l'Europe est maintenant nécessaire pour trouver des fabricants disposés à faire homologuer leur système par la PTB.

Le parlement d'État avait ouvert la voie aux contrôles de vitesse liés aux sections pour la police en Saxe-Anhalt en décembre 2022. La députée d'État du SPD Erben a souligné que le déclencheur venait de la pratique policière.

Le ministère de l'Intérieur trouve toujours l'idée bonne : les nouveaux contrôles seraient un complément utile aux capacités de la police et pourraient contribuer à améliorer la sécurité routière, a-t-il déclaré. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de l'État, des vérifications policières et techniques et des recherches de marché ont été entreprises.

