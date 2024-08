- Les nouveaux permis de construire dans le sud-ouest continuent de baisser.

La baisse dans le secteur de la construction en Bade-Wurtemberg se poursuit. De janvier à juin, les autorités ont approuvé environ 3 200 nouveaux bâtiments résidentiels et environ 1 300 bâtiments non résidentiels tels que des bureaux et des bâtiments administratifs, selon les chiffres de l'Office statistique de l'État. Au total, cela représente plus de 4 500 nouveaux projets de construction - environ 28 % de moins qu'en 2023 déjà faible.

Le nombre de bâtiments résidentiels approuvés pour la construction a diminué de plus de 40 % - passant d'environ 16 200 lors de la première moitié de 2023 à moins de 9 600 lors de la période actuelle. Le nombre de nouveaux appartements approuvés pour les bâtiments existants ou les bâtiments non résidentiels n'est pas inclus dans les statistiques. Les statistiques antérieures montrent que cela représentait environ quelques milliers d'appartements par an.

La baisse était déjà visible en 2023. Par rapport à 2022, 35 % moins de bâtiments ont été approuvés. Le nombre de bâtiments résidentiels approuvés pour la construction a diminué d'environ un tiers, passant à environ 28 600. C'était le niveau le plus bas depuis 2010, au milieu de la crise économique et financière. Les chiffres avaient déjà chuté de manière significative en 2022.

Il y a eu une certaine inquiétude dans l'industrie de la construction dans le sud-ouest depuis quelque temps. Les prix des matériaux et de l'énergie qui augmentent, ainsi que les taux d'intérêt plus élevés sur les prêts, rendent la construction peu rentable pour de nombreux clients. L'association de l'industrie ne s'attend pas à une récupération rapide : la baisse a continué sans interruption en juin. Il n'y a pas de fin en vue de la crise, selon le PDG de l'association, Thomas Möller.

L'association de l'industrie craint plus d'insolvabilités. Elle s'attend à ce que la pression économique sur les entreprises de construction augmente davantage. "Le nombre d'insolvabilités et de chômeurs dans l'industrie de la construction pourrait augmenter à nouveau", a déclaré Möller. En même temps, les pénuries de logements dans les grandes villes et les zones métropolitaines devraient empirer à l'avenir. La politique doit intervenir - surtout en augmentant le financement de l'État pour le logement abordable et en réduisant la taxe sur la transmission immobilière. Les obstacles bureaucratiques doivent également être réduits.

Dans l'industrie de la construction, que l'association représente en Bade-Wurtemberg, il y avait plus de 8 400 entreprises avec environ 115 000 employés en 2022. Cela inclut les entreprises qui construisent des bâtiments bruts.

