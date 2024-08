Les nouveaux pandas géants du zoo de San Diego vont faire leurs débuts publics

Le duo, Yun Chuan et Xin Bao, sont les premiers pandas géants à entrer aux États-Unis en 21 ans, selon le zoo.

“Nos nouveaux résidents apporteront de la joie à nos visiteurs et symboliseront l'esprit indomptable des efforts internationaux de conservation. Ensemble avec nos partenaires, nous continuons à faire des progrès significatifs pour assurer un avenir prometteur pour cette espèce emblématique”, a déclaré Paul Baribault, président et CEO de San Diego Zoo Wildlife Alliance, dans une déclaration de juillet.

Le habitat de la crête des pandas où le duo vivra est quatre fois plus grand que l'enclos précédent des pandas, selon le zoo, et s'inspire du paysage chinois avec des caractéristiques imitant les canyons, les montagnes et les falaises. Il y a également un nouvel arbre pour grimper.

Les visiteurs du zoo auront trois façons de voir les pandas : en obtenant un billet avec réservation le jour de la visite ; en rejoignant la file d'attente ; ou en réservant une visite guidée de 60 minutes le matin.

La visite guidée n'est pas incluse dans le prix d'entrée, qui est requis pour la visite. Les visites commencent à 92 $ par personne. Le site web du zoo affichait des visites vendues jusqu'à la fin août.

Yun Chuan et Xin Bao se sont “accoutumés” depuis leur arrivée en Californie le 27 juin, selon un communiqué de presse du zoo en juillet.

Yun Chuan est un mâle de presque 5 ans né de Zhen Zhen, le quatrième petit né au San Diego Zoo.

“Il est identifiable à son long museau légèrement pointu et semble extrêmement à l'aise que ce soit en explorant l'herbe ou en grimpant aux arbres”, selon un communiqué de presse du zoo.

Xin Bao est une femelle de presque 4 ans dont le nom signifie “trésor précieux de prospérité et d'abondance”.

“Elle est facilement reconnaissable à sa grande face ronde et ses grandes oreilles douces, et elle aime bronzer tranquillement et se concentrer sur sa nourriture préférée”, ajoute le zoo.

Les jeunes pandas sont prêtés par la Chine après que le dirigeant chinois Xi Jinping a suggéré d'envoyer des pandas au San Diego Zoo en tant qu'“envoyés de l'amitié entre les peuples chinois et américains”.

La Chine prête des pandas à plus de 20 pays dans le cadre d'un programme souvent appelé “diplomatie des pandas”. Ses prêts de pandas aux États-Unis remontent à 1972 – bien que leur nombre ait diminué ces dernières années avec l'aggravation des relations sino-américaines.

Au cours des dernières années, des pandas du zoo de Memphis et du Smithsonian National Zoo de Washington, DC, ont été renvoyés en Chine. Les quatre pandas géants du Zoo d'Atlanta retourneront en Chine plus tard cette année.

Mais l'accord de San Diego avec la Chine pourrait représenter une nouvelle étape dans la diplomatie des pandas ; la Chine a annoncé en avril qu'elle enverrait également des pandas au zoo de San Francisco pour la première fois.

Le zoo de San Diego, l'un des plus renommés du monde, a été la première institution américaine à mener des recherches coopératives sur les pandas géants avec la Chine. Depuis 1994, il travaille avec le centre de conservation du Sichuan pour étudier le comportement, la génétique, la reproduction artificielle, la nutrition et la prévention des maladies de l'espèce.

Le zoo de San Diego a déclaré qu'il travaille en étroite collaboration avec des experts chinois pour répondre aux besoins alimentaires des pandas, en fournissant une variété de bambou frais et une adaptation locale de wowotou, un bun traditionnel chinois également appelé “pain aux pandas”.

CNN's Jessie Yeung, Manveena Suri, Fred He et Kaila Nichols ont contribué à ce rapport.

Les visiteurs impatients de suivre les dernières nouvelles des pandas peuvent consulter le site web du zoo de San Diego pour tout

Lire aussi: