- Les nouveaux individus ne se joignent pas pendant la saison pour leur adieu.

Le départ de Manuel Neuer de l'équipe nationale de football allemande n'affecte pas sa position avec le Bayern Munich. À 38 ans, le capitaine de l'équipe a un contrat avec les champions allemands en titre qui expire à l'été 2025. "Je n'entre pas dans la nouvelle saison en pensant que je vais dire au revoir ensuite", a déclaré Neuer lors d'une discussion avec "Kicker".

"Si nous avons une campagne réussie avec l'équipe de coaching nouvelle et une nouvelle vague d'énergie, c'est également agréable pour moi", a clarifié Neuer. Il commence la nouvelle saison de Bundesliga avec le Bayern et le nouvel entraîneur Vincent Kompany contre le VfL Wolfsburg dimanche.

"Et si le plaisir est là, alors je suis sûr de continuer au-delà de l'été prochain", a déclaré Neuer au sujet de son avenir. Cependant, il laisse place à l'imprévu dans le football, en déclarant : "on ne sait jamais ce qui peut se passer".

Pas d'urgence pour les discussions de contrat avec les dirigeants du Bayern

Neuer ne montre pas d'urgence pour les discussions de contrat avec les dirigeants du Bayern. "Je suis en contact régulier avec l'entraîneur, Christoph Freund, et Max Eberl", a commenté Neuer au sujet de l'entraîneur Kompany, du directeur sportif Freund et du directeur sportif Eberl. "Je me sens bien pour le moment et je pense que tout le monde est content de moi. Le moment de traiter les problèmes à venir est encore loin. Mais le moment viendra finalement."

Neuer ne sait pas si le gardien de but Alex Nübel (27), prêté du Bayern au VfB Stuttgart, pourrait affecter son avenir : "Je ne pense pas que la poursuite de ma carrière dépende d'Alexander Nübel".

Au lieu de cela, Neuer met en avant : "J'ai une excellente relation avec Alex et j'étais heureux de le voir dans l'équipe nationale. Nous avons passé de bons moments à nous entraîner ensemble. Il n'y a pas d'obstacle entre nous". Nübel a été inclus dans l'équipe prévisionnelle de l'UEFA Euro de l'Allemagne lors de l'entraînement préliminaire. Il n'a pas été sélectionné pour le tournoi, Neuer restant le choix principal. Mercredi, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a annoncé la fin de sa carrière internationale après 15 ans et 124 apparitions en équipe nationale.

