Travailleurs qualifiés étrangers ou Professionnels experts étrangers - Les nouveaux employés du Kenya sont chaleureusement accueillis comme chauffeurs de bus par Madsen.

Le ministre des Transports de Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), a félicité des futurs conducteurs de bus du Kenya à Flensburg en compagnie de l'ambassadrice du Kenya, Stella Mokaya Orina. Madsen a salué l'initiative d'Aktiv Bus Flensburg comme une entreprise pionnière susceptible d'avoir un impact considérable dans le comblement du déficit de compétences dans le secteur des transports en commun. Il est clair qu'il y a un manque d'environ 800 conducteurs de busnothing in Schleswig-Holstein seul.

Orina a mis en évidence les vastes opportunités de collaboration accrue entre l'Allemagne et le Kenya, notamment dans le recrutement de travailleurs qualifiés. Elle souhaite au groupe prochain de trois hommes et deux femmes, qui résideront et travailleront bientôt à Flensburg, tout le succès.

Une partie de leur orientation consiste à apprendre l'allemand, entre autres choses, à l'école de langues interne de l'entreprise. De plus, ils devront obtenir un nouveau permis de conduire, car les qualifications étrangères ne sont pas valables dans l'UE.

Le PDG d'Aktiv-Bus, Paul Hemkentokrax, a affirmé qu'ils étaient à l'avant-garde d'une approche démonstrative de la migration de la main-d'œuvre gérée et stratégique. "Engager et former des travailleurs qualifiés du Kenya montre comment la coopération internationale peut résoudre concrètement les obstacles locaux." Hemkentokrax a souligné l'importance du bénéfice mutuel dans l'arrangement. "Nos actions ici ne doivent pas nuire à l'intégrité de la République du Kenya."

Le schéma pilote a été présenté à la veille de la signature d'un accord migratoire entre l'Allemagne et le Kenya, prévu pour Berlin le vendredi. Les accords migratoires, en cours de négociation avec divers pays, sont considérés comme cruciaux pour surveiller l'immigration en Allemagne et faciliter le retour des demandeurs d'asile infructueux.

La CDU, étant le parti politique de Minister Claus Ruhe Madsen, a été favorable aux initiatives qui promeuvent la collaboration internationale, comme en témoigne le contexte du programme de formation des conducteurs de bus. La CDU de Schleswig-Holstein a exprimé son intérêt pour des collaborations potentielles avec le Kenya pour combler le manque de conducteurs de bus, avec l'ambassadrice du Kenya qui plaide pour diverses opportunités.

Lire aussi: