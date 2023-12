Les nouveaux avions, routes et cabines d'avion qui décolleront en 2023

L'année à venir semble plus prometteuse, même si l'incertitude reste grande.

L'IATA, l'association professionnelle qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde entier, s'attend à ce que les compagnies aériennes redeviennent rentables en 2023 après une année 2022 déficitaire, principalement en raison de la gueule de bois de la fermeture de Covid-19, mais aussi de l'augmentation des prix du carburant.

De nouveaux avions, attendus depuis longtemps, pourraient également prendre l'air, contribuant à l'avènement d'une nouvelle ère pour l'aviation commerciale.

Des risques subsistent cependant. Les guerres, les récessions mondiales et régionales, la résurgence des Covid, la modification des habitudes de voyage, la crise climatique et bien d'autres facteurs échappent au contrôle de l'aviation.

Voici ce que tout cela signifie pour les voyageurs en 2023.

Une nouvelle cartographie du ciel

Le Covid-19 a marqué les trois dernières années de notre vie, et continuera de le faire - mais, dans la plupart des cas, il n'y aura pas de restrictions de voyage.

Lorsque le Japon a ouvert ses portes aux voyageurs étrangers à l'automne 2022, il a été la dernière grande économie non chinoise à le faire.

Dans la plupart des domaines qui intéressent les compagnies aériennes et leurs passagers, le monde est désormais ouvert. La grande question qui se pose presque partout, à savoir quand les quarantaines et autres restrictions de voyage imposées par la Chine prendront fin, a enfin trouvé une réponse. Le pays a annoncé un assouplissement des restrictions de voyage à partir du 8 janvier.

Une autre grande question concerne la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, les compagnies aériennes russes ont été interdites d'accès à l'espace aérien de nombreux pays, dont l'UE, les États-Unis et le Canada, et vice versa.

En dehors de la zone de conflit, l'effet le plus important de cette mesure a concerné les vols entre l'Europe et l'Asie de l'Est, qui doivent soit passer au sud de la zone de conflit et survoler le Caucase, soit passer au nord, au-dessus de l'Alaska. En conséquence, de nombreuses compagnies aériennes européennes et asiatiques ont réduit leurs services.

Cela signifie qu'il y a moins de vols entre l'Europe et l'Asie, et qu'un grand nombre de compagnies aériennes européennes et asiatiques possèdent des avions qu'elles prévoyaient d'utiliser sur ces routes, et qu'elles cherchent maintenant où elles pourraient les faire voler.

De nouvelles liaisons entre l'Amérique du Nord et l'Europe prennent déjà leur envol, les trois grands cartels transatlantiques de compagnies aériennes en joint venture - correspondant approximativement aux alliances Oneworld, Star Alliance et SkyTeam, et qui ont été autorisés à coordonner la tarification entre leurs membres - ajoutant de nombreuses nouvelles liaisons et renforçant les services existants.

Si vous voyez s'ouvrir un nouveau vol sans escale, il peut donc être intéressant de sauter sur l'occasion. Si les compagnies aériennes européennes retrouvent l'accès à l'espace aérien russe et que la demande vers et depuis la Chine reprend, les nouveaux vols sans escale pourraient à nouveau nécessiter une escale.

Puisque nous parlons d'alliances, Virgin Atlantic devrait rejoindre son copropriétaire Delta dans l'alliance SkyTeam au début de 2023, tandis que la rumeur de longue date selon laquelle China Southern (la plus grande compagnie aérienne du monde selon certains) rejoindra l'alliance Oneworld semble prendre de l'ampleur ces derniers temps. Cela ouvrira de nouvelles connexions pour les partenaires de ces compagnies aériennes - et leurs passagers.

Un nouvel avion, mais plusieurs nouvelles cabines

Le COMAC C919, premier avion de ligne moderne à fuselage étroit de Chine, devrait entrer en service en 2022 et 2023. Ce nouvel avion, considéré comme un défi majeur pour les constructeurs occidentaux, offrira aux passagers chinois une nouvelle option, bien qu'il ne soit pas très différent de l'expérience vécue à bord d'un Boeing 737 ou d'un Airbus A320.

Aucun autre nouvel avion n'est prévu pour 2023. Le 777X, gros porteur étiré de Boeing, qui a pris beaucoup de retard, ne devrait pas commencer à être livré avant 2025 au plus tôt, et ce avant que les vols d'essai ne soient suspendus au début du mois de décembre en raison d'un problème avec ses moteurs GE9X de General Electric.

Les livraisons de la génération actuelle d'avions, dont l'Airbus A350 et le Boeing 787, seront plus nombreuses, ce qui signifie qu'il y aura plus de nouveaux avions à voler, mais aussi que certains avions plus anciens resteront plus longtemps dans la flotte.

Du côté d'Airbus, le très long-courrier A321XLR devrait arriver dans les compagnies aériennes début 2024, même si la bonne nouvelle pour Airbus est que l'Administration fédérale de l'aviation américaine a approuvé le 8 décembre la conception de son réservoir de carburant supplémentaire.

Cela signifie que les nouveaux vols sans escale entre les petits aéroports, notamment les liaisons transatlantiques, seront annoncés en 2023 - cela vaut la peine de garder un œil sur ces vols et de les réserver rapidement.

De nouvelles variantes d'avions pourraient être annoncées. Airbus a fait entendre des bruits positifs au sujet de la prolongation de son petit avion de ligne à fuselage étroit A220, très apprécié des passagers pour ses sièges larges, ses grands bacs et ses larges hublots.

Lorsque de nouveaux avions sortent de l'usine, ils s'accompagnent de nouvelles cabines, comme la cabine Airspace d'Airbus, plus spacieuse, avec ses plus grands bacs et son esthétique épurée.

"Le nombre croissant d'avions équipés de la cabine Airspace arrivant sur le marché signifie que de plus en plus de passagers bénéficieront d'éléments de confort et de connectivité", explique Ingo Wuggetzer, vice-président du marketing cabine d'Airbus, à CNN. "C'est la clé pour moi en 2023 - il s'agit d'apporter ces innovations à un nombre croissant de passagers dans le monde entier".

Il s'attend également à ce que "nous assistions à une vague de numérisation dans les activités quotidiennes des compagnies aériennes". La numérisation est utile pour les passagers : une compagnie aérienne plus connectée offre plus d'informations et plus d'options en libre-service, ce qui permet d'éviter les files d'attente dans les aéroports ou les longues attentes au téléphone.

Pistes de retour

L'énorme (et extrêmement populaire) superjumbo Airbus A380 reprend du service. La compagnie Etihad, basée à Abou Dhabi, est la dernière à avoir remis en service ses A380, ce qui se traduit par des sièges plus larges en classe économique sur ce gros avion silencieux. C'est une excellente nouvelle pour les passagers.

Deux variantes de l'avion 737 MAX de Boeing, le MAX 7, plus court, et le MAX 10, à double extension, sont actuellement dans les limbes de la certification, alors que l'échéance de la fin de l'année se profile à l'horizon.

Pour résumer une situation complexe, les autorités de régulation américaines veulent que Boeing installe des systèmes de sécurité supplémentaires. Cela coûtera cher à Boeing, notamment parce qu'il a promis par contrat à certaines compagnies aériennes qu'il n'aurait pas à le faire afin de leur éviter de consacrer du temps et de l'argent à la formation des pilotes sur les différences.

Cela n'aura probablement pas d'impact à court terme sur les passagers, mais les projets à plus long terme des compagnies aériennes d'utiliser ces avions pour remplacer les plus anciens et pour lancer de nouvelles liaisons pourraient être retardés.

Sécurité et durabilité

À l'aéroport, 2023 sera l'année où certains aéroports se débarrasseront de l'"interdiction des liquides", selon laquelle tout ce qui se trouve dans le spectre liquide-pâte-crème-gel ne peut être transporté que dans des contenants de 3 onces ou de 100 millilitres à l'intérieur d'un petit sac en plastique à fermeture à glissière.

Les voyageurs ont peut-être déjà fait l'expérience des premières versions des scanners qui permettent de laisser les liquides et les appareils électroniques dans le bagage à main, mais ces scanners sont en train d'être généralisés. Le Royaume-Uni devrait les introduire dans tous les aéroports en 2023.

Surveillez également l'apparition de nouvelles allégations de durabilité concernant les vols, car la crise climatique prend de plus en plus d'importance.

L'un des aspects de cette évolution est la croissance des carburants aéronautiques durables (SAF) fabriqués à partir d'une variété de sources : huiles usées, huiles végétales, algues, etc. Virgin Atlantic a récemment annoncé qu'elle testait le premier vol transatlantique "net-zéro" en carbone alimenté par des SAF en 2023, à la suite de projets similaires menés par d'autres compagnies aériennes.

Un autre aspect consiste à rendre plus durable l'intérieur des cabines, qui se compose essentiellement de métaux, de plastiques et de tissus.

Nous nous sommes entretenus avec Martin Darbyshire, concepteur de cabines chez tangerine, l'agence de design à l'origine de la plupart des cabines les plus innovantes de ces dernières années, qui souligne qu'"en tant que concepteurs, nous avons la responsabilité d'éliminer la complexité, le poids et le coût, et de proposer des solutions plus durables, plus réparables et plus recyclables pour l'industrie des intérieurs de compagnies aériennes. Nos clients l'exigent et nous devons à la société de faire en sorte que cela se produise".

En effet, il est "étonnant qu'il ait fallu tout ce temps pour que la dynamique se mette en place". Il ne fait aucun doute que les années 2023 et suivantes seront dominées par les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise.

Image du haut : Le nouvel avion de ligne chinois COMAC C919. Crédit : CNS/AFP via Getty Images

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com