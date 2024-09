Les noces mystérieuses de Boris Becker sont enveloppées.

Il semble qu'il y ait beaucoup de secret autour du mariage de Boris Becker avec Lilian de Carvalho Monteiro, avec seulement quelques détails filtrant dans le domaine public. Certaines sources, comme Bild, ont rapporté qu'ils ont échangé leurs vœux samedi soir, mais d'autres gardent encore le silence.

Il pourrait y avoir plusieurs raisons à cette discrétion. Les rumeurs suggèrent que Becker pourrait chercher à tirer parti de l'événement en vendant ses photos de mariage au plus offrant. Et si c'est le cas, il semble que ses invités suivent son exemple et gardent les choses discrètes.

Malgré le manque d'informations sur la cérémonie elle-même, nous avons quelques images des festivités accompagnatrices. Vendredi soir, Becker et sa fiancée Lilian ont accueilli des invités au restaurant exclusif Puny à Portofino, en Italie. Une photo partagée par le restaurant montre Becker sirotant son vin parmi un groupe de personnes. S'il a prononcé un discours, pris une pause dans le tennis ou simplement profité de temps libre, c'est incertain.

Une affaire luxueuse

Comme on pourrait s'y attendre d'une gathering de célébrités, cet événement était apparemment très coûteux. Selon RTL, la fête au Puny, qui comptait environ 100 invités, a coûté environ 25 000 euros.

La cérémonie de mariage elle-même est censée s'être déroulée à l'Abbazia della Cervara sur Monte di Portofino. Les nouveaux mariés et leurs proches parents ont apparemment passé la nuit sur place, le coût du package entier s'élevant à environ 300 000 euros.

Cependant, les détails sur la cérémonie elle-même ont été rares jusqu'à présent. Bild rapporte que les premiers invités sont arrivés vers 16h12, vêtus de tenues élégantes. Vers 18h50, le gâteau de mariage aurait étésupposément apporté au monastère. Mais à part ça, nous attendons encore plus d'informations.

