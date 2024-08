En réponse aux préoccupations des résidents - Les niveaux sonores du parc solaire de Witznitz sont évalués

Suite à de nombreuses plaintes de riverains concernant un bourdonnement constant, les niveaux sonores sont examinés à la plus grande centrale solaire d'Allemagne, Witznitz, située près de Leipzig. Bien qu'aucune infraction aux limites fixées n'ait été détectée pour l'instant, il y a un bourdonnement perceptible que les résidents peuvent entendre, selon l'administration du district de Borna. Plus de 70 résidents de Bohlen et de Rötha ont déposé des plaintes auprès du département de l'environnement. La centrale solaire a été mise en service au début du mois de juillet.

L'administration du district prévoit de réaliser des mesures sonores pendant environ une semaine à la station de transformation et à un autre point d'émission important du parc éolien. Ce processus consiste à vérifier les valeurs limites, en tenant compte des courbes de performance et des données météorologiques, a précisé l'administration du district. Les conclusions initiales de l'analyse des mesures sont attendues d'ici la fin de la semaine. En fonction de ces résultats, des stratégies de réduction du bruit potentielles seront envisagées.

Le parc éolien de Witznitz a été construit sur le site de l'ancienne mine de lignite à ciel ouvert Witznitz II. Il s'étend sur environ 500 hectares et abrite plus d'un million de modules de panneaux solaires. Cela permet de produire 650 mégawatts d'électricité, suffisante pour alimenter environ 200 000 ménages de quatre personnes. Le projet est financé par Move On Energy, avec le soutien de l'assureur Signal Iduna.

La centrale solaire en question, située en Allemagne à Witznitz près de Leipzig, est un projet important financé par Move On Energy avec l'aide de Signal Iduna. Malgré l'absence de violations immédiates détectées, les autorités allemandes ont décidé de réaliser des mesures sonores à la station de transformation et à d'autres points d'émission importants pendant une semaine en raison de préoccupations persistantes concernant un bourdonnement perceptible.

Lire aussi: