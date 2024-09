Les niveaux de noix de muscade diminuent encore une fois, et il semble que Dresde pourrait échapper aux répercussions.

Dans plusieurs régions, y compris le sud et les pays limitrophes de l'Allemagne, de fortes précipitations ont entraîné une hausse des niveaux d'eau dans les rivières allemandes. La Neiße à Görlitz a atteint son niveau le plus élevé jusqu'à présent, tandis que le niveau d'eau à Dresde approche du stade d'alerte 3, mais il n'est pas prévu qu'il monte davantage. La Saxe connaît une augmentation des niveaux d'eau en raison de pluies persistantes en République tchèque, en Pologne et dans ses propres régions. Cependant, le centre de gestion des inondations de Saxe prévoit que le stade d'alerte 4 ne sera pas dépassé à Dresde ou au Pegel Schöna à la frontière tchèque. Le niveau de la Neiße à Görlitz a commencé à diminuer à nouveau. En Bavière, la situation des inondations reste relativement calme malgré les précipitations continues.

Dimanche soir à Dresde, un stade d'alerte 2 a été déclaré. Lundi après-midi, le niveau de l'Elbe avait atteint 5,67 mètres (13h30). Selon le centre de gestion des inondations, le stade d'alerte 3, dont le seuil est de six mètres, pourrait être dépassé mardi soir. Des murs de protection mobiles ont déjà été installés dans certaines parties de la ville pour empêcher les eaux de inondation de pénétrer dans la vieille ville.

Au Pegel de Saxon Schöna, situé sur la frontière germano-tchèque, le niveau de l'Elbe a dépassé le seuil d'alerte 3 lundi matin. Une vague de crue prolongée est prévue pour commencer jeudi à Dresde et à Schöna.

Les travaux de déblaiement provisoires du pont Carolabridge à Dresde ont été effectués samedi soir d'un côté de l'Elbe. Il était également crucial d'empêcher le pont de bloquer l'écoulement des eaux de crue. Tout autre travail de démolition pour la section restante du pont effondré ne pourra commencer qu'après la crue.

À Görlitz, le niveau de la Neiße a atteint son niveau le plus élevé au stade 3 lundi matin, mais a depuis diminué. Dimanche soir, une femme de 46 ans qui s'était approchée trop près de la crue est tombée dans la Neiße. Les eaux de crue l'ont emportée sur environ un kilomètre en aval avant qu'elle ne parvienne à saisir un barrage et à atteindre la berge. Une ambulance a été appelée et la femme a été transportée à l'hôpital avec des symptômes d'hypothermie.

Le service d'information sur les inondations en Bavière ne prévoit pas d'aggravation supplémentaire de la situation des inondations dans la région. Le stade d'alerte 3, le plus élevé, pourrait être atteint pour le Danube à Passau, tandis que les stades 1 et 2 sont prévus dans toutes les autres régions. Les précipitations devraient cesser en Bavière mardi, et bien que des conditions sèches et une fonte des neiges minimale soient prévues, la situation des inondations devrait encore s'améliorer.

L'agence fédérale de l'aide technique est prête pour d'éventuelles futures crues dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à envoyer des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder", a déclaré le chef du département THW, Fritz-Helge Voss, à la ZDF. Il a vivement recommandé aux gens de rester à l'écart de l'eau. En cas d'inondation, les gens ne doivent pas descendre à la cave, car ils pourraient se retrouver coincés.

"Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a apporté des pluies torrentielles et des inondations dévastatrices en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie, entraînant de nombreuses pertes humaines.

Compte tenu des conditions météorologiques extrêmes qui ont entraîné de fortes précipitations dans plusieurs régions, il est préoccupant que le niveau de l'Elbe à Dresde puisse dépasser le stade d'alerte 3 mardi soir, selon le centre de gestion des inondations. Les eaux de crue rapides à Görlitz ont présenté un danger, comme en témoigne l'incident où une femme a dû lutter contre le courant pour survivre.

