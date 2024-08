Les New-Yorkais sont avertis du danger imminent des tempêtes alors que la ville déploie des drones.

Avec un bourdonnement en fond, un drone équipé d'un haut-parleur survole les maisons pour avertir les habitants des appartements en sous-sol ou au rez-de-chaussée de l'arrivée prochaine de fortes pluies.

"Préparez-vous à quitter les lieux", dit la voix venue du ciel dans des images diffusées mardi par l'agence de gestion des urgences de la ville. "Si des inondations se produisent, n'hésitez pas."

Cinq équipes équipées de plusieurs drones chacune ont été déployées dans des quartiers spécifiques sujets à des inondations. Zach Iscol, le commissaire à la gestion des urgences de la ville, a déclaré que les messages étaient diffusés dans plusieurs langues. Ils devaient continuer jusqu'à ce que les conditions météorologiques empêchent les vols de drones.

Les inondations éclair ont été mortelles pour les New-Yorkais vivant dans des appartements en sous-sol, qui peuvent se remplir rapidement en cas de forte pluie. Onze personnes ont péri dans de tels logements en 2021 lors de pluies liées aux restes de l'ouragan Ida.

Les drones sont un complément aux autres formes de communication d'urgence, notamment les réseaux sociaux, les alertes par texto et un système qui atteint plus de 2 000 organisations comunitaires à travers la ville, servant les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes.

"On vit dans une bulle, et il faut rencontrer les gens où ils sont en matière de notifications pour qu'ils puissent se préparer", a déclaré le maire de New York, Eric Adams, lors d'une conférence de presse mardi.

Adams, qui se décrit lui-même comme un "geek de la tech", a fait appel à la technologie des drones sous sa direction pour surveiller les rassemblements de masse ainsi que pour rechercher des requins sur les plages. Sous sa surveillance, le département de police de la ville a également brièvement envisagé d'utiliser un robot pour patrouiller dans la station de métro de Times Square, et a parfois déployé un chien robot dans des situations dangereuses, notamment le parking de Manhattan qui s'est effondré en 2023.

