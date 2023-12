Les New York Giants et les Green Bay Packers se rencontrent à Londres

Les New York Giants et les Green Bay Packers se rencontrent au Tottenham Hotspur Stadium pour le match international de la semaine 5. Chaque équipe affiche un bilan de 3-1. Cela signifie que pour la première fois en 32 rencontres, un match à Londres met aux prises deux équipes ayant une fiche gagnante.

Ce sera également la première fois que les Packers joueront à Londres, ce qui en fait la 32e équipe à le faire. Historiquement, les Giants ont toujours bien joué en dehors des États-Unis.

L'équipe a participé au premier match de saison régulière à Londres en 2007 et est l'une des quatre équipes à avoir remporté plusieurs victoires et à n'avoir subi aucune défaite à Londres.

Depuis quatre semaines, les Giants connaissent un succès surprenant sous la houlette de leur nouvel entraîneur Brian Daboll. Comme pour tout changement majeur au sein d'une équipe, une période d'adaptation est à prévoir, mais dès la première semaine, Daboll a prouvé sa capacité à mener cette équipe des Giants vers la victoire.

Cela dit, l'équipe a eu un programme plutôt léger jusqu'à présent, à l'exception de l'ouverture de la saison contre les Titans du Tennessee.

Les Giants ont facilement battu les Carolina Panthers et les Chicago Bears, et ont concédé leur seule défaite de la saison à des Cowboys privés de Dak Prescott, dans un match truffé d'erreurs et d'occasions de marquer manquées.

Les Packers abordent la semaine 5 après avoir failli perdre contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et leur troisième quarterback Bailey Zappe.

Les Patriots ont poussé les Packers jusqu'à la prolongation, lorsque Rodgers a mené une poussée de 77 yards terminée par un field goal de 31 yards de Mason Crosby pour sceller la victoire.

Les Packers s'en sortent avec la victoire, mais il s'en est fallu de peu pour qu'ils subissent une défaite incroyablement décevante. Le QB inexpérimenté des Patriots s'est avéré beaucoup plus difficile à battre, tandis que Rodgers a connu une première mi-temps lamentable et a une fois de plus réalisé des performances inférieures à ses moyennes habituelles.

Pour que Green Bay l'emporte, il faudra que Rodgers réalise un match complet. Les Giants chercheront à mettre la pression sur le quadruple MVP autant que possible.

Il affiche le pire écart de la ligue en termes d'évaluation de passe lorsqu'il lance sans pression (108,4) et sous pression (28,6). New York a la capacité d'exploiter cette faiblesse, ayant blitzé sur 41,9% des dropbacks (le deuxième plus important de la NFL) et généré de la pression sur 29% des dropbacks du QB (12ème de la ligue).

Pour les Giants, une victoire ferait pencher la balance du côté des prétendants.

Les Giants ont surtout connu des difficultés au cours de la dernière décennie, et n'ont pas connu de saison gagnante depuis 2016. Cette nouvelle équipe sous la houlette de Daboll est le premier goût de succès que les fans des Giants ont eu depuis un bon moment. La façon dont ils s'affronteront cette semaine permettra de mieux comprendre si cette équipe a vraiment un potentiel pour la post-saison.

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

Le quarterback des Pittsburgh Steelers (1-3), Kenny Pickett, débute sa carrière dimanche contre les Buffalo Bills (3-1). Les Bills ne vont pas non plus ménager Pickett.

A l'aube de la semaine 5, Buffalo est en tête de la ligue en matière de défense contre les passes, autorisant le moins de yards et le deuxième plus petit nombre de touchdowns par la voie des airs.

Quel est le dernier quarterback débutant à avoir battu une équipe ayant la meilleure défense de la ligue ? Selon NFL Research, Ben Roethlisberger avec les Steelers en 2004.

Dans le camp adverse, le quarterback des Bills Josh Allen a le potentiel pour graver son nom dans le livre des records.

Il ne lui manque que deux touchdowns pour dépasser Peyton Manning, membre du Hall of Famer, et devenir le quatrième joueur de l'histoire de la NFL à avoir marqué le plus grand nombre de touchdowns par la passe et la course au cours de ses cinq premières saisons.

Depuis le début de la saison, il occupe la deuxième place en NFL avec 12 touchdowns combinés à la passe et à la course. Il compte 146 touchdowns combinés depuis son entrée dans la ligue en 2018.

Soyez à l'écoute dimanche à 13 h, heure de l'Est, pour voir Allen et Pickett en action.

Philadelphia Eagles vs Arizona Cardinals

Le tight end des Arizona Cardinals, Zach Ertz, affronte dimanche son ancienne équipe, les Eagles de Philadelphie, invaincus. Ertz a joué pour les Eagles pendant plus de huit saisons, aidant notamment l'équipe à remporter le Super Bowl en 2018.

Il a été échangé aux Cardinals en octobre dernier après que les Eagles et lui n'aient pas réussi à s'entendre sur un contrat. Ce sera la première fois qu'Ertz rencontrera les Eagles dans un uniforme adverse.

Le match accueille également les deux meilleurs quarterbacks de la ligue, Jalen Hurts et Kyler Murray. Murray est en tête de tous les quarterbacks avec 18 touchdowns en course, tandis que Hurts est deuxième à égalité avec 17.

Le coup d'envoi sera donné dimanche à 16 h 25 (heure française).

Voici comment regarder ces équipes et d'autres équipes de la ligue en action, où que vous soyez.

Australie : NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brésil : NFL Game Pass, ESPN

Canada : CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass sur DAZN

Allemagne : NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Mexique : NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

ROYAUME-UNI : NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

ÉTATS-UNIS : NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime

