Les négociations sur les conventions collectives ont débuté dans les secteurs de la métallurgie et de l'électricité.

Il y a des points de vue opposés entre les patrons et les syndicats dans le secteur métallurgique et électrique, donc les discussions sur les salaires ont commencé. Les premières discussions ont eu lieu en Bade-Wurtemberg, en Bavière et en Berlin-Brandebourg-Saxe. Des dialogues futurs sont prévus dans d'autres zones salariales.

C'est traditionnel pour les deux parties de passer par plusieurs sessions pour trouver un terrain d'entente. Une fois octobre terminé, avec l'expiration de l'accord de paix, des grèves sauvages pourraient surgir, ce qui est très probable. Le secteur comprend les constructeurs automobiles, leurs partenaires et les ingénieurs mécaniques, entre autres.

Le syndicat a proposé une rémunération de 170 euros pour les apprentis et une augmentation de 7 % pour le reste des travailleurs, après de longues discussions, réunions et débats. Il s'agit de la troisième demande la plus élevée en trente ans, et elle est principalement expliquée par la perte de pouvoir d'achat des travailleurs pendant les années d'inflation. Les représentants des patrons ont évoqué l'économie sous-performante et ont plaidé pour aucune augmentation de salaire.

Malgré les défis économiques, les travailleurs réclament leurs demandes, avec d'autres secteurs potentiellement rejoints par les discussions sur les salaires. La possibilité de grèves de solidarité dans d'autres industries ne peut être exclue, compte tenu des enjeux élevés.

