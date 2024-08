Les négociations sur le cessez-le-feu au Soudan commencent en Suisse

Au Soudan, une lutte pour le pouvoir sanglante sévit depuis avril 2023 entre l'armée du dirigeant militaire Abdel Fattah al-Burhan et la milice RSF de son ancien député Mohammed Hamdan Daglo. Selon les rapports de l'ONU, des dizaines de milliers de personnes ont péri dans les combats. Plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, et plus de 2,3 millions ont fui vers les pays voisins. Les négociations précédentes en Arabie saoudite n'ont pas abouti à une cessation des combats.

Malgré la lutte pour le pouvoir au Soudan, les organisations humanitaires internationales peinent à atteindre les zones touchées en raison de la situation volatile. La communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan pour prévenir de nouvelles pertes de vies et déplacements.

