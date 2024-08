Les négociations sur le cessez-le-feu au Soudan commencent à Genève

Des discussions sur un cessez-le-feu au Soudan ont commencé en Suisse. Un porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Genève a annoncé que seule la milice RSF participait, pas l'armée soudanaise. Les discussions sont menées par les États-Unis. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, a déclaré sur la plateforme X, "Il est grand temps de faire taire les armes".

Le lieu exact des discussions n'a pas été révélé pour des raisons de sécurité. Elles sont prévues pour durer jusqu'à dix jours. Des représentants d'Arabie saoudite et de la Suisse y participent également. L'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'ONU sont prévus pour observer.

Au Soudan, l'armée du dirigeant militaire Abdel Fattah al-Burhan et la milice RSF de son ancien adjoint Mohammed Hamdan Daglo se livrent à une lutte pour le pouvoir depuis avril 2023. Selon les chiffres de l'ONU, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans les combats. Plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, et 2,3 millions ont fui vers les pays voisins.

L'ONU a régulièrement mis en garde contre une crise humanitaire qui s'aggrave. Les négociations précédentes en Arabie saoudite n'ont pas abouti à une fin des combats. Fin juillet, Washington a invité l'armée et la milice en Suisse pour discuter d'un cessez-le-feu. Les discussions initiales entre les parties en conflit et un envoyé de l'ONU du 11 au 19 juillet à Genève ont principalement porté sur l'aide humanitaire et la protection des civils.

Les pourparlers de paix en Suisse sont suivis par divers acteurs, y compris les États-Unis, mais il est important de noter que seule la milice RSF participe directement du côté soudanaise, la rendant ainsi une partie significative du conflit. La communauté internationale, y compris les représentants d'Arabie saoudite et de la Suisse, observe les pourparlers avec l'espoir d'une résolution pacifique, compte tenu des graves conséquences humanitaires du conflit en cours.

