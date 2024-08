Les négociations sur le cessez-le-feu au Soudan commencent à Genève - Une partie au conflit est portée disparue

La localisation précise des pourparlers n'a pas été révélée pour des raisons de sécurité. Ils sont prévus pour durer jusqu'à dix jours. Des représentants de l'Arabie saoudite et de la Suisse y sont également impliqués. L'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'ONU sont prévus pour observer les pourparlers.

Au Soudan, un conflit de pouvoir fait rage depuis avril 2023 entre l'armée du chef militaire Abdel Fattah al-Burhan et la milice RSF de son ancien adjoint Mohammed Hamdan Daglo. Selon les estimations de l'ONU, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans les combats. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) signale que plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, et 2,3 millions ont fui vers des pays voisins.

L'ONU a maintes fois mis en garde contre une crise humanitaire qui s'aggrave. Des négociations précédentes en Arabie saoudite n'ont pas abouti à une cessation des combats. Fin juillet, Washington a invité l'armée et la milice à des pourparlers en Suisse pour discuter d'un cessez-le-feu. Les discussions initiales entre les parties en conflit et un envoyé de l'ONU du 11 au 19 juillet à Genève ont principalement porté sur l'aide humanitaire et la protection des civils.

