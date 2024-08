Les négociations reprennent sur le cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza

Selon le bureau de Netanyahu, le directeur du Mossad David Barnea et le directeur du Shin Bet Ronen Bar se rendront aux pourparlers. Le chef de l'espionnage américain William Burns est également attendu, selon des sources américaines.

Il reste incertain si et sous quelle forme Hamas sera représenté. Un représentant anonymme de Hamas a déclaré à l'AFP que les négociations avec les médiateurs se poursuivaient et s'intensifiaient même ces dernières heures. Hamas souhaite "que le plan de Biden soit mis en œuvre, et non pas seulement des négociations pour des négociations", a-t-il déclaré, faisant référence à une proposition de cessez-le-feu présentée par le président américain Joe Biden à la fin du mois de mai.

Le plan en plusieurs étapes de Biden est la base des pourparlers renouvelés. Il préconise initially une trêve de six semaines, qui pourrait être prolongée pour des négociations sur une fin permanente des combats. Il préconise également le retrait de l'armée israélienne des zones peuplées de la bande de Gaza, et la libération de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens.

Biden avait exprimé l'espoir que l'Iran pourrait s'abstenir d'attaquer Israël si un accord de cessez-le-feu est atteint dans la bande de Gaza.

Les médiateurs, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, ont essayé pendant des mois d'obtenir une nouvelle trêve dans la guerre entre Israël et Hamas. Lors d'une première trêve en novembre, environ 100 otages ont été libérés contre 240 prisonniers palestiniens.

Entre-temps, Israël se prépare intensivement à une attaque redoutée de l'Iran et de ses alliés. Entre autres, le musée d'art de Tel-Aviv a déplacé ses œuvres les plus précieuses en lieu sûr. À Haïfa, les autorités ont déjà renforcé les mesures de sécurité avec des abris protecteurs et un département d'hôpital souterrain.

"Israël reste en alerte maximale", a écrit le président israélien Isaac Herzog sur le service en ligne X. Herzog a remercié les partenaires occidentaux de son pays pour leur soutien.

L'Iran et le Hezbollah ont menacé Israël de représailles après les assassinats du chef de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du chef militaire du Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth. Israël n'a pas commenté l'assassinat de Haniyeh; Hamas et l'Iran accusent le pays des deux attaques.

Depuis, les craintes d'escalade ont augmenté. Les États-Unis, l'allié le plus proche d'Israël, ont renforcé leur présence militaire dans la région et envoyé plus de navires de guerre et d'avions de combat. Washington a également approuvé des exportations d'armes supplémentaires à Israël d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, notamment 50 avions de combat F-15 et 33 000 munitions pour chars, selon le département d'État américain.

Entre-temps, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations contre Hamas dans la bande de Gaza. Ses unités ont poursuivi leurs opérations "précises et basées sur l'intelligence" dans la zone de Tel al-Sultan à Rafah au sud, a-t-il déclaré. Plus de 40 frappes aériennes ont été menées contre "l'infrastructure terroriste" dans toute la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

La défense civile contrôlée par Hamas a rapporté au moins quatre morts dans une attaque à Khan Yunis. Les villes de Gaza, Beit Lahia, Deir Balah et Rafah ont également été prises pour cible.

Le conflit dans la bande de Gaza a été déclenché le 7 octobre par une attaque sans précédent de Hamas contre Israël. Selon les rapports israéliens, 1198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été enlevées dans la bande de Gaza. En réponse à l'attaque, Israël a mené des opérations militaires de grande envergure dans la bande de Gaza. Selon les rapports du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés indépendamment et ne font pas de distinction entre les civils et les combattants, plus de 39 960 personnes ont été tuées.

